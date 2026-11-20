El presidente Abelardo de la Espriella confirmó la baja de alias Yunder, cabecilla del Clan del Golfo en Nechí, Antioquia, junto a una captura, debilitando la subestructura Uldar Cardona Rueda y sus operaciones criminales.

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó hoy que las fuerzas del Ejército, la Policía y la Fiscalía dieron de baja a un destacado líder del Clan del Golfo en la zona de Nechí, Antioquia. Esta acción militar targeting a una figura clave en la estructura criminal local, marcando un hito en la ofensiva estatal contra los grupos armados ilegales en el Bajo Cauca. La operación, detallada a través de su cuenta oficial en X, evidencia la coordinación institucional para desarticular redes de narcotráfico y extorsión en esta subregión estratégica.

Detalles de la Operación Contra Alias Yunder

La autoridad presidencial señaló que fue dado de baja alias Yunder, identificado como el cabecilla urbano de esta organización narcoterrorista en Nechí. Además de la eliminación del líder, en el mismo operativo fue capturado otro presunto integrante de la estructura criminal. Este doble golpe afecta directamente las capacidades operativas y financieras de la subestructura conocida como Uldar Cardona Rueda, una de las divisiones más activas del Clan del Golfo en la región.

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Impacto en las Capacidades Criminales Locales

El mandatario enfatizó que la operación impacta especialmente las actividades de extorsión y tráfico de estupefacientes que desarrollaba el grupo en la zona. Al neutralizar a alias Yunder, las autoridades buscan cortar los flujos económicos y la capacidad de reclutamiento en una zona que ha sido históricamente disputada. La imagen oficial difundida muestra la presentación del capturado junto al cuerpo del presunto cabecilla abatido, confirmando la eficacia del despliegue táctico realizado por las tropas.

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Antecedentes y Ofensiva en Antioquia

Este suceso se suma a una ola de operaciones previas en el Bajo Cauca antioqueño. El pasado 30 de octubre, combates entre el Ejército y la organización en la vereda La Trinidad dejaron un presunto integrante muerto, otro capturado y un abundante arsenal incautado. La presencia estatal se intensifica en esta subregión disputada, vital para el narcotráfico y la minería ilegal a lo largo del río Nechí.

Coordinación con Operativas en Montería

La estrategia de desarticulación no se limita a Antioquia. El pasado 11 de noviembre, el presidente confirmó que un bombardeo autorizado por la Casa de Nariño dejó ocho presuntos integrantes dados de baja, incluido el segundo cabecilla Roberto Vargas Gutiérrez, capturado en zona rural de Montería. Estas acciones coordinadas buscan proteger a las comunidades y debilitar la logística de los Montes de María y el Catatumbo.