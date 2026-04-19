El Golero: Símbolo de Identidad y Conservación en Sabanalarga

La danza que representa al golero en Sabanalarga, un ave a menudo malentendida, se erige como un pilar del patrimonio cultural y un recordatorio de la conexión intrínseca entre la comunidad, su historia y la biodiversidad de la región. Rescatada del olvido, esta tradición viva salvaguarda la memoria colectiva y promueve la conciencia ambiental.

En el marco del Día Mundial de la Tierra, una singular manifestación artística de Sabanalarga emerge como un legado que entrelaza cultura y ecología para salvaguardar la memoria colectiva. Para muchos, el golero es meramente un ave carroñera, pero para los habitantes de Sabanalarga , este animal es el indiscutible protagonista de una de las joyas más preciadas de su patrimonio cultural .

Se trata de una danza que, durante décadas, recorrió las calles del municipio representando de manera vívida la forma en que los goleros se movían al prepararse para alimentarse. Este oficio no solo tenía un carácter cultural, sino que también representó el sustento de sus artífices. Sin embargo, con el fallecimiento de sus fundadores originales, la tradición se vio amenazada. Fue entonces cuando un artista, impulsado por la memoria de su infancia, decidió rescatar esta expresión. Desde su juventud, guardaba en su mente los movimientos característicos de los fundadores, y su determinación fue la de revivirla, pero no únicamente desde la perspectiva coreográfica. Su padre, un profundo observador de la naturaleza, se adentraba en el monte para estudiar el comportamiento real de estas aves. Analizaba con detenimiento cómo realizaban la ceremonia de la venia al rey, el golero líder que se abalanza primero sobre la presa, seguido por el alguacil y los goleros negros o rasos. Este minucioso ejercicio de observación fue lo que le permitió dar vida a esta danza-teatro. Tras sortear obstáculos y confeccionar vestuarios con la invaluable colaboración de las esposas de los bailarines, la danza reapareció con una fuerza renovada, llegando a obtener su primer Congo de Oro en el prestigioso Carnaval de Barranquilla. El legado de esta arraigada tradición es portado actualmente por Gastón Polo, quien, con una trayectoria de 25 años al frente de la fundación, ha impulsado la innovación dentro de la danza. Polo enfatiza la importancia vital de esta expresión: Este legado nunca debe desaparecer porque es la salvaguarda del Carnaval. Nuestra danza es una de las trece expresiones que permitieron que la UNESCO declarara al Carnaval de Barranquilla como Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad. Por otra parte, Xavier Ávila, historiador del municipio e investigador cultural, subraya que la relevancia de los goleros se extiende mucho más allá del ámbito de la danza. Cuando la danza se originó en este territorio, a pesar de la existencia de un núcleo urbano, este estaba rodeado por una vasta zona rural. En aquella época, la noción de conservación y protección ambiental que poseemos hoy no existía; todo funcionaba de una manera integrada, es decir, existía una profunda convivencia entre la naturaleza y el ser humano. Esta concepción estaba intrínsecamente ligada al quehacer diario de las personas. En la sociedad semirrural del siglo XIX, esta danza de relación radica en la memoria colectiva de cómo eran los carnavales antes de la configuración que conocemos en la actualidad. Pone de manifiesto una serie de elementos de la tradición oral, plasmados en versos que narran la cosmovisión de los sabanalargueros y de quienes portan esta tradición. La puesta en escena se inicia con la cadencia pausada de una música compuesta específicamente para la ocasión, que posteriormente irrumpe en el vibrante ritmo de la puya. Es en este momento cuando emerge, a través de los versos, el relato del burro, quien moribundo sentencia su propio destino: Soy el burro manco, que no puede caminar... Aquí me voy a echar y este será mi destino, a que venga el rey primero a comer de mi tocino. Esta representación es un poderoso recordatorio de que la cultura y el medio ambiente son una entidad indivisible. En Sabanalarga, la protección del golero trasciende la mera conservación de un ave; representa la preservación de la memoria viva de un pueblo. Una fundación de divulgación científica, dedicada a tender puentes entre la ciencia y la cultura caribeña, ha expuesto que estas danzas tradicionales, al encarnar aves emblemáticas del territorio como los goleros, comprenden que su propuesta no es meramente una expresión folclórica, sino que estas representaciones no surgen por azar. Reflejan la profunda y antigua relación entre las comunidades y las aves de la región Caribe. Al analizarlas desde una perspectiva científica, se descubre un punto de encuentro extraordinariamente poderoso entre la biodiversidad y la memoria colectiva, donde la cultura popular se erige como un archivo viviente del entorno natural. La divulgación científica puede integrarse en la tradición, resignificándola y acercando la ciencia a las personas a través de aquello que ya les resulta familiar y propio





zonacero / 🏆 8. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Golero Sabanalarga Patrimonio Cultural Danza Tradicional Conservación Ambiental

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El arte disruptivo de 'Kika' Comas que exalta la identidad afrocaribeLa diseñadora ha creado vestuarios para grandes exponentes del folclor como Totó ‘La momposina’ y los Gaiteros de San Jacinto.

Read more »

Matan a balazos a un hombre dentro de una vivienda de SabanalargaEl caso se registró en la mañana de este viernes 17 de abril en el barrio Cascajalito de la población. En Baranoa se adelanta Consejo de Seguridad con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, por oleada criminal en poblaciones por fuera del área metropolitana de Barranquilla.

Read more »

Más de 7.400 documentos de identidad esperan ser reclamados en SucreLa Registraduría en Sincelejo entrega de lunes a viernes, entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, los documentos.

Read more »

Destapan crisis en La Guajira con más de 1.000 menores sin identidad y graves fallas del EstadoIntervención de la Procuraduría revela que miles de menores no acceden a salud ni educación.

Read more »

Chino y Nacho regresan con 'Radio Venezuela', un álbum que redefine el reguetón con identidad latinoamericanaEl icónico dúo venezolano Chino y Nacho marca su esperado regreso a la escena musical con el lanzamiento de 'Radio Venezuela'. Este álbum conceptual va más allá del perreo tradicional, fusionando las raíces del reguetón con la riqueza cultural del Caribe y Venezuela, y presentando colaboraciones con destacados artistas de su país. El proyecto busca conectar con la diáspora y la memoria colectiva, ofreciendo un mensaje más profundo y representativo de su generación.

Read more »

Alcalde de Sabanalarga denuncia caso de menor entregada como “garantía de deuda” y regresó en embarazoUna grave denuncia encendió las alertas en el Atlántico.

Read more »