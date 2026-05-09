El Gouverneur de La Guajira cuestiona al presidente Petro por negociación con 'Naín'

El Gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, cuestionó el presidente Gustavo Petro por abrirle la puerta a una negociación con alias 'Naín' en su más reciente visita al departamento. "El presidente Petro viene a La Guajira y aquí, no solamente no reconoce su equivocación, sino que, insiste en el error de dialogar con el delincuente que nombró gestor de paz y solo ha traído crimen", manifestó Aguilar.

El Gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, cuestionó al presidente Gustavo Petro por abrirle la puerta a una negociación con alias 'Naín' en su más reciente visita al departamento.

"El presidente Petro viene a La Guajira y no solamente no reconoce su equivocación, sino que insiste en el error de dialogar con el delincuente que nombró gestor de paz y solo ha traído crimen", manifestó Aguilar. Asimismo, le recordó al presidente de la República que alias 'Naín' es el presunto responsable de tres de las 36 masacres que han ocurrido en el país.

Por otra parte, manifestó que el presidente Gustavo Petro no ha atendido las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo en donde se indica de una disputa territorial entre 'Los Pachenca' y el 'Clan del Golfo'.

"Presidente nos ha dejado solos en las regiones, no ha cumplido con su función de ser el comandante en jefe de la Fuerza Pública, su política de Paz fracasó y se volvió un refugio para el crimen y no contento con eso, cuando viene a las regiones, no solo no trae soluciones, no viene a enfrentar al crimen sino a sembrar divisiones", manifestó





CaracolRadio / 🏆 20. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Colombia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La Red de Influencia y Contratación de los Hermanos Wouriyú en La GuajiraInvestigación revela cómo Armando y Gustavo Custodio Wouriyú Valbuena gestionan contratos estatales por más de 20 mil millones de pesos mientras mantienen vínculos directos con el Gobierno de Gustavo Petro.

Read more »

Caso Nicolás Petro: aplazan audiencia y crece polémica por foto del nieto de presidente PetroEl Juez ordenó revisar la grabación de la audiencia anterior del caso contra Nicolás Petro.

Read more »

Se necesita un pacto para aprovechar el potencial de energías limpias en La Guajira: PetroInvitó a los colombianos y al mundo a construir una transición energética basada en la justicia social.

Read more »

Petro plantea concertar con Glencore uso del tren del carbón para beneficio de La GuajiraEl jefe de Estado explicó que la vía férrea puede ser usada para el transporte de carga como alimentos.

Read more »