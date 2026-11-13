El Gran Fondito de Mariana Pajón llega a Medellín el 13 y 14 de noviembre

La campeona olímpica acude a Medellín con su evento para niños este fin de semana, reuniendo a 2.500 participantes en el Parque de Los Pies Descalzos.

El Gran Fondito de Mariana Pajón retorna a la ciudad de Medellín este fin de semana para celebrar su cuarta edición. El evento deportivo se llevará a cabo durante el sábado 13 y el domingo 14 de noviembre, consolidándose como una de las citas más importantes para el ciclismo y la actividad física infantil en la región antioqueña.

Reunión de 2.500 niños en Medellín

Mariana Pajón, leyenda del BMX colombiano, acudirá al corazón de la capital para compartir con más de 2.500 niños de entre 2 y 14 años. La actividad se desarrollará en los alrededores del Edificio Inteligente de EPM, ubicado en el icónico Parque de Los Pies Descalzos. Esta ubicación céntrica permitirá que jóvenes de todo Colombia participen en una jornada que fomenta la pasión por el deporte y la sana competencia desde temprana edad.

Also read La creatividad y el color dominan el Gran Desfile de Independencia en Cartagena

Disciplinas deportivas en el parque

La cuarta edición del festival incluye tres disciplinas principales que han definido las ediciones anteriores en Barranquilla y en Medellín durante 2023 y 2024. Los participantes podrán practicar patinaje, ciclismo y running durante los dos días de la actividad. Los horarios de inicio varían según la categoría en la que compita cada menor, comenzando desde las 10:00 a.m. con el proceso de registro. Las inscripciones para la presencia de los asistentes ya están completamente cerradas, lo que indica un alto nivel de organización.

Presencia de figuras deportivas nacionales

El evento contará con una elenco destacado de invitados que incluirá a personalidades como el exarquero profesional David Ospina y el humorista Dany Hoyos, conocido como Suso. Además, la escena del ciclismo se reforzará con la presencia de referentes como Óscar Sevilla, Harold Tejada y Rigoberto Urán. También estarán presentes otras glorias del BMX colombiano como Vincent Pelluard y Carlos Oquendo, quienes compartirán experiencias con los pequeños participantes.

Advertisement

Museo personal de la campeona

Como muestra tangible de su legado, Mariana Pajón expondrá elementos de su museo personal en el lugar. La exhibición incluirá las distintas bicicletas que utilizó a lo largo de su carrera, desde los modelos de sus inicios hasta las herramientas que la consolidaron como líder mundial. Los asistentes también podrán observar varios trofeos y medallas, destacando aquellas obtenidas en las Olimpiadas, ofreciendo una invitación a soñar a los jóvenes espectadores.

Impacto económico y cultural

Duver Pérez, comunicador oficial del evento, señaló que la asistencia de más de 2.500 niños demuestra el crecimiento continuo y la pasión que genera esta iniciativa. La llegada de varias escuelas deportivas del país y visitantes individuales activará la economía local, beneficiando el transporte y el consumo en el centro de la ciudad. Este fin de semana se convierte en una celebración del legado que deja Mariana Pajón hacia los más pequeños del deporte, combinando competencia con una fuerte parte recreativa y formativa.