El Gran Martín Elías: Un Legado Musical en la Memoria de Diomedes Díaz

Un recorrido por la vida de 'El gran Martín Elías', hijo de Diomedes Díaz, desde su nacimiento hasta su prematura partida, destacando su relación con su padre, su carrera musical y el impacto de su legado en el vallenato.

Especial para EL HERALDO. Diomedes Díaz , a través de sus canciones, inmortalizó su entorno, mencionando a sus padres, esposa, hijos, ahijados y amigos. Cantó incluso a su primera cana y evocó la imagen de un cóndor herido en busca de consuelo amoroso. En este contexto, dedicó especial atención a su hijo menor, fruto de su matrimonio con Patricia Isabel Acosta Solano, a quien, desde su nacimiento el 18 de junio de 1990, decidió llamar ‘El gran Martín Elías ’, rindiendo homenaje a su tío y mentor musical, Martín Elías Maestre Hinojosa.

La noticia de la llegada de su hijo al mundo le fue comunicada a Diomedes durante una de sus presentaciones musicales. Inmediatamente, manifestó su intención de nombrarlo ‘El gran Martín Elías’. Aunque inicialmente enfrentó algunas complicaciones legales, el nombre trascendió en sus grabaciones. En 1990, en la canción Llegó el verano, de Gustavo Gutiérrez, lo presentó como ‘El gran Martín Elías’ durante una de sus animaciones. Igualmente, en la canción Mi primera cana, incluida en el álbum Título de amor (1993), lo oficializó, consolidando así el nombre que lo acompañaría por siempre.

La influencia paterna fue fundamental en la vida de Martín Elías. Subió a su primera tarima a los 6 años, impulsado por su padre. A los 11 años, su debut discográfico se produjo por iniciativa de su tío Elver Díaz, director del grupo ‘La familia de Diomedes’, grabando la canción Amor inocente de Gaby Arregocés. Continuó grabando con la agrupación familiar, y posteriormente colaboró con acordeoneros como Rolando Ochoa y Juancho de la Espriella, llegando a grabar nueve producciones musicales en total. La figura de ‘El gran Martín Elías’ era central en la vida de Diomedes, quien lo incluía en sus producciones, incluso en la última, La vida del artista, donde grabaron juntos la canción Ni amigos, ni novios.

La vida de Martín Elías estuvo marcada por el amor y la velocidad. Se casó con Claudia Isabel Varón Sánchez, ‘Caya’, en 2007, y de esa unión nació Martín Elías Díaz Varón. Posteriormente, contrajo matrimonio con Dayana Jaimes García, con quien tuvo a su hija Paula Elena, ‘La Purri’. Su paso por el mundo fue efímero; falleció el Viernes Santo de 2017. Quedaron en el recuerdo momentos felices y tristes, como cuando despidió a su padre en 2013 y manifestó haber recibido un mensaje de él en sueños, instándole a no llorarlo. En una conmovedora fotografía, capturada por Hernando Vergara, se ve a Diomedes Díaz con ‘El gran Martín Elías’ en sus piernas.

Actualmente, Martín Elías Jr. continúa el legado musical de su padre, consolidando su carrera vallenata con presentaciones y grabaciones propias. Ha declarado su intención de seguir los pasos de su padre y honrar su memoria a través de su música. Recordó con cariño la forma en que su padre lo llamaba “El negrito” y mencionó algunas de sus canciones favoritas, como El látigo, El boom del momento, Ábrete y 10 razones para amarte. También evocó el último regalo que recibió de su padre, una manilla. En un testimonio conmovedor, Rodrigo Contreras, único testigo del accidente que le costó la vida a Martín Elías, relata los dramáticos momentos vividos en el lugar del siniestro, cerca de San Onofre, Sucre. Recuerda cómo el tiempo pareció detenerse ante la escena del accidente y cómo, tras correr a auxiliar a los heridos, Rolando Ochoa fue quien identificó a Martín Elías. El legado de Diomedes Díaz y su hijo ‘El gran Martín Elías’ perdura en la memoria colectiva, a través de sus canciones y del cariño de sus seguidores.





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