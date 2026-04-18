El historial de fiestas de narcos en cárceles colombianas: Un patrón que se repite

Investigación revela cómo el crimen organizado en Colombia ha utilizado artistas para amenizar fiestas dentro de prisiones, un fenómeno que se remonta a la época de Pablo Escobar y que continúa generando escándalos en el sistema penitenciario.

La historia de Colombia está marcada por episodios en los que el crimen organizado ha orquestado eventos multitudinarios, incluyendo la participación de artistas, dentro de los recintos penitenciarios. El reciente escándalo desatado por una fiesta vallenata en el sistema carcelario colombiano no es un hecho aislado, sino que se enmarca en un patrón recurrente.

El 8 de abril de 2026, la concejala de Medellín, Claudia Carrasquilla, hizo pública una denuncia con material fotográfico que evidenciaba la presencia del cantante Nelson Velásquez en la cárcel y penitenciaría de alta y media seguridad La Paz, ubicada en Itagüí. Las imágenes mostraban al artista vallenato en compañía de una mujer y cerca de vehículos de lujo, momentos antes de su ingreso al centro carcelario para ofrecer una presentación. Posteriormente, se difundieron numerosos videos que revelaron que la actividad fue mucho más que un simple concierto, tratándose de una fiesta cuya investigación incluye la posible asistencia de menores de edad. Ante esta situación, la Fiscalía ha abierto una investigación sobre la parranda vallenata en la cárcel de Itagüí y ha solicitado el rastreo del patrimonio del cantante Nelson Velásquez, quien ha manifestado su disposición a colaborar con la justicia, asegurando haber actuado de buena fe y dentro de la legalidad de las condiciones pactadas para la actividad. Previamente, en septiembre de 2022, durante tres días consecutivos, el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota fue escenario de presentaciones de reconocidos artistas como Ana del Castillo, Churo Díaz, el Mono Zabaleta y Daniel Maestre. En este espacio se había montado una infraestructura de primer nivel, incluyendo un juego de luces, equipos de sonido de alta calidad y tarimas profesionales. La asistencia no se limitó a familiares y abogados de los reclusos, y los videos de las presentaciones circularon ampliamente por internet. Ana del Castillo describió la actividad como una labor social, una versión similar a la de Zabaleta, quien afirmó que se trató de un regalo y que no recibió pago alguno. El equipo legal de Churo Díaz, por su parte, comunicó que el cantante participó en un evento cultural. Estos sucesos llevaron a la suspensión de dragoneantes y directivos del penal, además del traslado de internos a otras áreas de alta seguridad, reflejando la gravedad de las faltas disciplinarias. Esta problemática, sin embargo, se remonta a décadas atrás en Colombia. Un caso emblemático es el de Pablo Emilio Escobar Gaviria, quien cumplió condena en la cárcel de Envigado, conocida como La Catedral. Desde este recinto, el capo dirigía sus operaciones ilícitas, tal como lo documentaron investigaciones periodísticas de la época. La Revista Semana, en su edición 534 de 1992, detalló posteriormente a la fuga de Escobar, la existencia de una discoteca privada, un bar, una mesa de billar y una cancha de fútbol iluminada dentro de La Catedral. Los residentes de los alrededores del penal reportaban escuchar música proveniente del interior con frecuencia. El Tiempo, en julio de 1992, publicó fotografías que evidenciaban las comodidades dentro de las celdas, incluyendo equipos de sonido de última generación. En lo referente a los conciertos, el noticiero Criptón presentó testimonios de músicos que aseguraron haber sido vendados antes de ser trasladados a ciertas presentaciones, y los pagos se habrían realizado en efectivo. Alonso Salazar, en su obra 'La parábola de Pablo', investigó estos eventos y documentó la asidua presencia del Binomio de Oro en La Catedral. Alias Popeye, en entrevistas, relató que para ocasiones especiales de Escobar se contrataban orquestas de salsa y grupos vallenatos. La orquesta Niche tampoco estuvo exenta de controversia. En la década de los noventa, mientras su líder, Varela, enfrentaba un juicio por enriquecimiento ilícito, se conoció que la agrupación había ofrecido presentaciones en la Cárcel de Palmira. Medios como El Tiempo y El Espectador documentaron el ingreso de los integrantes de la orquesta a prisiones con sus instrumentos, evidenciando un patrón de acceso facilitado para eventos de entretenimiento de alto perfil dentro de entornos carcelarios controlados por organizaciones criminales. La influencia del crimen organizado en la permeabilidad del sistema penitenciario colombiano ha permitido que el entretenimiento de lujo se filtre a espacios que deberían priorizar la seguridad y la rehabilitación. Estos eventos, lejos de ser actos aislados, reflejan una profunda debilidad institucional y una preocupante normalización de la presencia de figuras públicas en contextos ilícitos. La magnitud de los recursos invertidos en la organización de estas fiestas, incluyendo infraestructuras de sonido y luces de alta calidad, tarimas profesionales, y la participación de artistas reconocidos, sugiere una logística y un poder financiero considerables por parte de las organizaciones criminales. La presunta asistencia de menores de edad en el reciente caso de Itagüí agrava aún más la situación, planteando serias interrogantes sobre la protección de poblaciones vulnerables dentro de los centros de reclusión y la efectividad de los controles internos. Las respuestas institucionales, como suspensiones y traslados, parecen ser medidas reactivas que no abordan las causas subyacentes de esta problemática. La historia, desde La Catedral de Pablo Escobar hasta las recientes festividades en La Picota y La Paz, demuestra la persistencia de estas prácticas, evidenciando la necesidad de reformas estructurales y una fiscalización rigurosa que desmantelen las redes de corrupción y complicidad que permiten este tipo de abusos. La falta de trazabilidad en la participación de los artistas y los pagos en efectivo, como se ha documentado, dificultan las investigaciones y facilitan la impunidad, perpetuando un ciclo de escándalos que erosionan la confianza pública en el sistema de justicia y penitenciario del país. Es fundamental que las autoridades no solo sancionen a los implicados directos, sino que también investiguen a fondo las estructuras de poder que posibilitan estas irregularidades, garantizando que los recintos carcelarios cumplan su función primordial y no se conviertan en escenarios de ostentación y desprecio por la ley





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