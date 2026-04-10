El Horror y la Belleza: Reflexiones desde la Ruta de la Memoria Histórica

Una historiadora comparte sus reflexiones sobre la historia de Colombia, la resistencia de sus pueblos indígenas y afrodescendientes, la violencia y la búsqueda de justicia y memoria en el contexto de la Ruta de la Memoria Histórica del Cimarronaje.

Amado José María: Ayer por la mañana, cuando me despedí de ti, no pude explicarte completamente por qué iba a viajar a Cartagena y luego a recorrer el Canal del Dique, una llanura fértil y diversa que conecta el río Magdalena con la bahía de Cartagena. Es complicado, hijo mío, expresar con palabras el sufrimiento que hemos experimentado en este país durante siglos.

A mis 47 años, como historiadora, aunque conozco la historia, no logro comprender del todo las causas estructurales de las numerosas y prolongadas violencias que han azotado nuestras hermosas tierras, llenas de bosques, selvas y montañas; de ríos, lagunas y ciénagas; con todos los climas; que producen alimentos variados; y que están habitadas por una gran variedad de culturas: 115 pueblos indígenas, pueblos negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros; pueblos mestizos, como tú y yo; pueblos que se reconocen a sí mismos como campesinos, pescadores, agricultores, artistas, cultores, sabedores y un largo etcétera. Estos pueblos, mi querido hijo, aprendieron de sus antepasados a cuidar la naturaleza, sus aguas y las semillas ancestrales; a preservar los conocimientos a través de idiomas eternos: 65 lenguas indígenas y dos de origen africano aún vivas. Durante generaciones han convertido la sabiduría en patrimonio, en forma de vida; estos pueblos solo anhelan vivir con dignidad en su tierra, que ha sido también la de sus madres, sus abuelos… Desearía explicarte de manera sencilla, José María, que desde la llegada de los conquistadores europeos en el siglo XVI, estos pueblos y sus descendientes han soportado vejaciones causadas por el mayor crimen contra la humanidad: la trata transatlántica de aquellos traídos a la fuerza desde África y su esclavización, así como la violencia contra los pueblos indígenas que ya habitaban América y habían desarrollado civilizaciones milenarias. Debo mencionar que, además del horror, es difícil expresar la alquimia y la resiliencia, la capacidad de transformar el espanto en algo bello. Imagina que estos pueblos, tras haber sufrido crímenes tan extremos y constantes durante más de cuatrocientos años, transformaron el horror en belleza a través de sus instrumentos y rituales; de sus cantos y danzas; del movimiento del cuerpo; de la memoria convertida en poesía, en palabra. Los pueblos negros e indígenas de este país transformaron su dolor -frente a la dominación española- en actos afirmativos de la vida, como la cumbia que, más que una danza, es una forma de sentir, de moverse, de unirse. La cumbia surgió hace mucho tiempo de las expresiones festivas y rituales de las personas esclavizadas, al igual que el bullerengue y el mapalé. Debes saber, José María, que con el tiempo, la cumbia se convirtió en patrimonio cultural inmaterial de la nación, una manifestación que representa la identidad de una comunidad y que tiene asociados valores simbólicos, históricos y estéticos; y por eso, todos debemos contribuir a su protección. Hoy la cumbia, nacida en estas tierras caribeñas y a orillas del gran río Magdalena, ha cruzado fronteras y se baila y canta desde el norte de México hasta el sur de Argentina. Con esto quiero decirte que a menudo los pueblos que más han sufrido son también los que tienen mayor capacidad de producir belleza y de transformar el dolor en arte, en cultura, en memoria. Por eso te hablo de alquimia. Ayer por la mañana no supe explicarte que las personas con las que iba a compartir la Ruta de la Memoria Histórica del Cimarronaje, muchas de ellas orgullosas herederas de esos pueblos, también han padecido crímenes horribles; y que la región del Canal del Dique, como el río Magdalena, fue convertida en un cementerio no deseado para sus seres queridos a causa de una guerra que parece no tener fin. No sé cómo explicarle a un adolescente de 13 años que la historia de su país está llena de contradicciones. Lo que sí puedo asegurarte, José María, es que, a pesar de tanto dolor, la gente nacida en estas tierras siempre ha buscado y busca formas de no olvidar, de honrar a quienes ya no están, de exigir siempre y sobre todo la verdad, la justicia, reparación y garantías de no repetición. Puedo decirte que hay funcionarios públicos que están acompañando la ruta y otros que no pudieron asistir que han trabajado durante muchos años apoyando la lucha de estos pueblos. Entre ese grupo de personas, hay varios compañeros del Ministerio de las Culturas, liderados por el arquitecto y antropólogo Luis Fernando Arenas, que desde 2022 han estado apoyando este proceso





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