El 'influencer' alemán Simeón comparte su percepción sobre las diferencias en el cuidado personal entre Europa y Colombia

El 'influencer' alemán Simeón, quien vive en Medellín, ha compartido en sus redes sociales una percepción sobre las diferencias en el cuidado personal entre Europa y Colombia. Aunque su frase generó polémica en un inicio, ha explicado que ahora tiene una mejor presentación personal que la que tenía cuando vivía en Alemania, ya que allá las personas no suelen 'oler bien'. Además, ha profundizado en las diferencias que existen entre Europa y Colombia respecto al cuidado personal, invitando a no generalizar y destacando la importancia de respetar cada cultura.

El 'influencer' alemán Simeón, quien desde hace un tiempo vive en la ciudad de Medellín , compartió en sus redes sociales un hábito de higiene que ha adoptado desde que llegó al país, asegurando que ' Colombia lo dañó'.

Aunque su frase generó polémica en un inicio, explicó que ahora tiene una mejor presentación personal que la que tenía cuando vivía en Alemania, ya que allá las personas no suelen 'oler bien'.

'Después de vivir en Colombia ya no puedo ignorarlo. Acá la gente siempre está arreglada y huele demasiado rico. Yo crecí en Alemania y allá es otra vuelta, la gente siempre huele a feo', comentó. A pesar de la controversia que generó el primer video, en una segunda publicación quiso profundizar en las diferencias que existen entre Europa y Colombia respecto al cuidado personal.

'Es que algo que noté en Colombia es que la gente siempre huele bien, sobre todo las mujeres siempre huelen rico. En Europa siento que a la gente no le gusta mucho ducharse', manifestó. Tanto así que Simeón les contó a sus seguidores una anécdota que vivió recientemente durante su visita a Alemania y que terminó confirmándole los nuevos hábitos que ha adquirido en Colombia.

'Hace poco estaba en Alemania y le dije a un amigo: 'Llegamos un poco más tarde, quiero ducharme antes del gimnasio'. Me respondió: '¿Para qué te duchas si igual vas a sudar?

'. Y ahí está el problema', recordó entre risas. Según Simeón, en Colombia existe una preocupación constante por verse bien, algo que, según él, no ocurre en Europa porque la mentalidad es muy diferente.

'La cultura colombiana tiene muy normalizado oler bien todo el tiempo. Pero en Alemania, donde yo crecí, es raro que alguien se duche antes del gimnasio y, por eso, allá todos huelen mal', agregó. Como era de esperarse, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, ya que algunos estuvieron de acuerdo con su percepción, mientras que otros invitaron a no generalizar.

'Tienes razón', 'Aquí todo el mundo huele bien' y 'En Colombia no todos huelen delicioso, pero sí la mayoría', escribieron algunos usuarios. Sin embargo, otros internautas expresaron su malestar por las palabras del 'influencer', debido a que no todos los alemanes 'huelen feo', además de que consideran que es un país muy organizado.

'No todos huelen mal, por favor. Mejor di que algunas personas, porque generalizar no está bien. Solo lo sugiero porque, como colombiana, viví en Alemania y tuve experiencias maravillosas. Es un país hermoso, organizado y también respetuoso; y por algo es una de las economías más fuertes del mundo.

Cada cultura merece respeto', comentó una usuaria. WENDYS PITRE ARIZA REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL EL TIEMP





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