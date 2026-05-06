El Informe de Riesgos Globales año 2026, elaborado por el Foro Económico Mundial, analiza los riesgos globales que enfrenta la humanidad en tres horizontes temporales. Uno de los riesgos señalados es la Inteligencia Artificial (IA), que muestra una trayectoria marcada y plantea preocupación por los mercados laborales, las sociedades y la seguridad.

El Informe de Riesgos Globales año 2026 destaca la preocupación por la Inteligencia Artificial (IA) debido a su impacto en los mercados laborales, las sociedades y la seguridad.

La IA se refiere a sistemas diseñados que actúan en el mundo físico o digital, percibiendo su entorno, interpretando datos y tomando decisiones. En Colombia, se ha reportado un aumento en la adopción de la IA en diferentes empresas y entidades. Los resultados positivos o negativos de la IA dependen de la forma en que se administren estos sistemas.

El Consejo de la Unión Europea señala las ventajas y riesgos de la IA, destacando que algunos sistemas plantean riesgos como la discriminación y que en ausencia de directrices y normas claras, la IA puede utilizarse de manera irresponsable. Además, se destaca el altísimo consumo energético que requiere la IA y se recomienda adoptar un enfoque que sustituya los modelos de IA de alto consumo de recursos por otros más compactos. Esto podría reducir el consumo de energía hasta en un 90%





vanguardiacom / 🏆 4. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Inteligencia Artificial IA Riesgos Globales Foro Económico Mundial Tecnología Y Ciencia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Estos son los ocho equipos clasificados a los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026 IBlu Radio es una emisora de radio colombiana que se destaca por su enfoque en noticias y actualidad. Reconocida por su cobertura objetiva y análisis profundo, Blu Radio ha ganado una sólida reputación en el ámbito de los medios de comunicación en Colombia.

Read more »

Resultados del sorteo de la Liga BetPlay I 2026: así quedaron definidos los playoffsBlu Radio es una emisora de radio colombiana que se destaca por su enfoque en noticias y actualidad. Reconocida por su cobertura objetiva y análisis profundo, Blu Radio ha ganado una sólida reputación en el ámbito de los medios de comunicación en Colombia.

Read more »

Liga BetPlay I de 2026: Definidos los ocho equipos que disputarán los cuartos de finalQuedaron definidos los ocho clubes que disputarán los cuartos de final de la Liga BetPlay I de 2026.

Read more »

Tragedia en Popayán: accidente en exhibición de Monster Truck 2026 deja tres muertos y 38 heridosDOLAR

Read more »

Verifica el resultado del Súper Astro Luna – Domingo 3 de mayo de 2026Resultado de Súper Astro Luna domingo 3 de mayo de 2026 en Colombia. Consulte número ganador y signo zodiacal del sorteo.

Read more »

Sorteo Sinuano Noche del domingo 3 de mayo de 2026: resultados ahoraResultado de Sinuano Noche domingo 3 de mayo de 2026 en Colombia. Consulte el número ganador del sorteo y cómo funcionan los impuestos.

Read more »