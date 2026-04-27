El insólito gol de autogol que cambió las semifinales de la Champions League Femenina

Un error de la portera Christiane Endler en un partido entre Arsenal Women y Olympique de Lyon permitió un gol en contra que viró el encuentro y se hizo viral en redes sociales.

El gol más insólito del fin de semana llegó directo de las semifinales de la UEFA Women’s Champions League, en un partido que enfrentó al Arsenal Women contra el Olympique de Lyon.

El error más memorable se produjo en un momento clave del encuentro, cuando el conjunto inglés buscaba reaccionar ante el dominio del equipo francés. La portera del Olympique de Lyon, Christiane Endler, no logró controlar un balón aparentemente sencillo dentro del área, lo que terminó en un balón flotando que se coló en su propio arco y permitió el empate parcial.

Fue sobre los 58 minutos que Mariona Caldentey cobró un tiro libre de manera defectuosa, con un remate sin potencia y a ras de césped que parecía no tener problema para Endler, sin embargo, la arquera estaba con manos de mantequilla. La jugada, más propia de un partido amateur que de una semifinal de la máxima competición europea, cambió el ánimo del encuentro y le dio un impulso anímico al equipo inglés, que luego aprovechó el momento para imponerse 2-1 en la ida.

El blooper no solo fue determinante en el resultado, sino que rápidamente se viralizó en redes sociales, convirtiéndose en una de las imágenes más comentadas del fin de semana en el fútbol internacional. La reacción de las redes fue inmediata, con memes y bromas que circularon en todas las plataformas, destacando la rareza del gol.

Además, el error de Endler generó un debate sobre la presión en los partidos de alto nivel y cómo los pequeños detalles pueden marcar la diferencia en un resultado. El Arsenal Women, por su parte, aprovechó el impulso psicológico para dominar el resto del partido, mostrando una gran solidez defensiva y una eficacia letal en ataque.

El resultado final dejó al equipo inglés con ventaja antes del partido de vuelta, aunque el Olympique de Lyon sigue siendo un rival peligroso y con capacidad para remontar. Este insólito gol se suma a la lista de momentos inolvidables de la Champions League, recordando que el fútbol es un deporte impredecible donde cualquier cosa puede pasar





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