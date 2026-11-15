El Instituto Cervantes custodia el legado de 35 figuras iberoamericanas

La Caja de las Letras del Instituto Cervantes en Madrid preserva las cápsulas del tiempo de 35 personalidades de 14 países. Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa son parte de este patrimonio cultural único.

La Caja de las Letras del Instituto Cervantes en Madrid alberga un archivo histórico que preserva la memoria cultural de la región. Esta bóveda blindada contiene los legados de 35 personalidades iberoamericanas procedentes de catorce países distintos.

Historia de la Cámara Acorazada

El edificio que ocupa actualmente la institución sede del Banco Español Río de la Plata y luego del Banco Central. En el año 2007, la entidad transformó una de sus antiguas cámaras acorazadas. Este espacio, originalmente diseñado para guardar dinero, oro y joyas de valor económico, se convirtió en una cápsula del tiempo de la memoria común.

Also read Inclusión en la Moda: Bucaramanga Representará a Colombia en Lima 2026

Actualmente, el subsuelo del edificio dispone de 1.800 cajas de seguridad. En este vasto espacio subterráneo, la institución conserva el legado de escritores, poetas, artistas, filósofos y músicos. El objetivo declarado es que estos archivos puedan ser abiertos en el futuro o guardarse permanentemente como patrimonio cultural inalienable.

Figuras Literarias y Premios Nobel

La colección incluye a cuatro galardonados con el premio Nobel de Literatura. Entre ellos se encuentran Miguel Ángel Asturias de Guatemala (1967), Gabriel García Márquez de Colombia (1982), José Saramago de Portugal (1998) y Mario Vargas Llosa de Perú (2010).

Advertisement

El primer depósito de un Nobel llegó en el año 2015 con el colombiano Gabriel García Márquez. Su legado consiste en una arqueta que contiene tierra de su ciudad natal y una placa que cita su famosa novela Cien años de soledad.

En el año 2022, el portugués José Saramago se convirtió en el primer autor de ese país en ingresar en la Caja de las Letras. Su compartimento contiene diversos textos que el autor escribió sobre Camões y Os Lusíadas, considerada la mayor obra de la literatura portuguesa. Además, incluye documentos sobre otros escritores españoles como Miguel de Cervantes.

Donaciones Recientes y Artistas

En el año 2025, el hijo de Miguel Ángel Asturias entregó tres carpetas con documentos que formaron parte de la vida del escritor guatemalteco. Este depósito incluye un manuscrito escrito a mano de El Señor Presidente, una de sus obras principales. Otras donaciones significativas incluyen al cubano Rubén Blades, quien entregó sus maracas salseras en 2026.

También destacan figuras de las artes escénicas y musicales. La bailarina cubana Alicia Alonso depositó su legado en 2008. Su caja contiene zapatillas de baile y un manuscrito que explica su significado como la primera hispanoamericana y bailarina clásica. El argentino Charly García entregó su disco La lógica del escorpión junto con las letras de canciones como Rock and Star y Los dinosaurios.

Advertisement

El Archivo Completo del Patrimonio

El archivo acorazado se completa con una amplia nómina de ganadores del Premio Cervantes. La lista incluye al argentino Jorge Luis Borges, el uruguayo Juan Carlos Onetti, la mexicana Elena Poniatowska y el venezolano Rafael Cadenas.

Estos 35 individuos proceden de dieciséis naciones: Colombia, Perú, Argentina, Nicaragua, Guatemala, Uruguay, México, Chile, Venezuela, Cuba, República Dominicana, Panamá, El Salvador y Portugal.