El intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania está en camino y Estados Unidos asumió la responsabilidad de garantizarlo

Zelenski subrayó que hubo mediación estadounidense para alcanzar este acuerdo sobre el intercambio y que, en consecuencia, Ucrania espera que la parte estadounidense "desempeñe un papel activo para garantizar su cumplimiento". Por otra parte, señaló que también hay una vía de conversaciones separada con la parte estadounidense centrada específicamente en cuestiones de seguridad.

El intercambio de prisioneros de 1000 por 1000 se prepara y debe llevarse a cabo. El presidente asumió la responsabilidad de garantizarlo, dijo durante su discurso diario a la nación, y precisó que el Cuartel General de Coordinación de Ucrania ha entregado a la parte rusa las listas de los 1000 prisioneros de guerra.

Zelenski subrayó que hubo mediación estadounidense para alcanzar este acuerdo sobre el intercambio y que, en consecuencia, Ucrania espera que la parte estadounidense "desempeñe un papel activo para garantizar su cumplimiento". Por otra parte, señaló que también hay una vía de conversaciones separada con la parte estadounidense centrada específicamente en cuestiones de seguridad. Y, sin duda, estamos trabajando para garantizar que nuestra diplomacia cuente con todas las posiciones sólidas que necesita junto con cada socio capaz de fortalecer a Ucrania





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