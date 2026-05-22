El Juego de la Vida: Un documental sobre desigualdad y movilidad social en Colombia

El documental 'El Juego de la Vida' de Andrés Ruiz Zuluaga explora la desigualdad y la movilidad social en Colombia a través de la historia de cinco familias colombianas durante 14 años. El documental, producido por Séptima Films en alianza con la Universidad de los Andes, busca mostrar cómo el origen social condiciona las oportunidades y el futuro de las personas.

El documental El Juego de la Vida, dirigido por Andrés Ruiz Zuluaga , narra durante 14 años la vida de cinco familias colombianas. La película, producida por Séptima Films en alianza con la Universidad de los Andes, explora cómo el origen social condiciona las oportunidades, las decisiones y el futuro.

La idea central del documental surge de la infancia de Andrés, quien creció en una finca donde la luz era intermitente y la familia jugaba cartas. Esta experiencia le inspiró a investigar sobre desigualdad, pobreza y movilidad social en Colombia. El documental se basa en una investigación amplia que abarca temas como pobreza, choques naturales, violencia, conflicto, embarazo adolescente y primera infancia. El director tuvo que encontrar la narrativa que quería contar a través de la investigación.

En 2022, tras la pandemia, el equipo realizó un primer montaje con algunas historias y se dio cuenta de que la historia de Mildred y Doni y la de Angie Daniela eran las que podían formar la película. El director se enfrentó a tres retos: el financiero, el vínculo con las familias y su propia permanencia dentro del proceso. La película no tuvo un presupuesto independiente desde el inicio y la pandemia extendió el proceso de producción.

El paso del tiempo se convirtió en uno de los materiales narrativos más importantes del documental. El documental busca ir más allá de los datos y mostrar la movilidad social como un proceso complejo que implica avanzar, perder, adaptarse, resistir o transformar para seguir vivo. La película no se limita a la voluntad individual, sino que reconoce el contexto social como un factor determinante en la desigualdad.





vanguardiacom / 🏆 4. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Desigualdad Movilidad Social Colombia Documental Andrés Ruiz Zuluaga

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Conozca la sanción a Real Cartagena y el precio de boletas para el juego con BarranquillaLa mesa está servida para una jornada de alta tensión en la capital de Bolívar. Real debe ganar.

Read more »

Bolivia expulsa embajadora de Colombia, Colombia cesa funciones del encargado de la embajada en BoliviaLa noticia fue confirmada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, quien señaló en un comunicado que ‘se vio precisado a declarar, por reciprocidad, la conclusión de sus funciones al señor Ariel Percy Molina Pimentel, encargado de oficina de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Colombia’.

Read more »

Información sobre el juego popular El Dorado Mañana en ColombiaEl Dorado Mañana es un juego de chance popular en Colombia, especialmente entre quienes prefieren apostar en las primeras horas del día. Se caracteriza por su dinámica sencilla, resultados rápidos y por estar asociado a sorteos oficiales que garantizan transparencia. Su funcionamiento está pensado para que cualquier persona pueda participar fácilmente, eligiendo combinaciones numéricas con la expectativa de obtener un premio según las reglas establecidas. Además, este juego es legal y regulado en Colombia, lo que garantiza que una parte de los recursos recaudados se destinan a fines sociales.

Read more »

'La Casa de la Sele' tendrá vida en cinco ciudades de Colombia durante el MundialSe trata de fanzones en Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cali y Bucaramanga. También se habilitará uno en Miami.

Read more »