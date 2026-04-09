El Líbano, víctima colateral de una tregua fallida: la ofensiva israelí pone en jaque la paz regional

La escalada de violencia en el Líbano tras el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos deja un rastro de destrucción y crisis humanitaria. Israel lanza una ofensiva que afecta a zonas civiles y pone en riesgo la estabilidad del país. Análisis de la situación y las perspectivas de paz.

La esperanza de una desescalada regional, nacida tras el cese al fuego acordado el miércoles pasado entre Irán y Estados Unidos, se desvaneció rápidamente para el pueblo libanés.

Mientras Teherán y Washington iniciaban los primeros pasos hacia una tregua de dos semanas, el Gobierno de Benjamín Netanyahu respondió con una contundencia militar sin precedentes, desencadenando una serie de bombardeos que sumieron al Líbano en una crisis humanitaria de proporciones críticas y con un futuro diplomático incierto. La ofensiva, que impactó en más de cien puntos estratégicos en territorio libanés en un lapso de apenas diez minutos, fue interpretada por analistas internacionales como un claro mensaje de Israel: el frente norte no estará sujeto a las concesiones realizadas en el contexto iraní. El saldo de víctimas es desolador y varía según las fuentes, pero el Gobierno libanés ya confirma al menos 182 fallecidos y cerca de 900 heridos, mientras que la Defensa Civil eleva la cifra de muertos a 254, lo que evidencia la magnitud del impacto aéreo sobre áreas civiles y militares. La mediación de Pakistán había sugerido que el cese de hostilidades en Irán incluiría orgánicamente al territorio libanés, una perspectiva que el primer ministro israelí desestimó con acciones en el terreno. Esta decisión ha puesto en jaque la viabilidad del plan de paz. Mohamad Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento iraní, calificó la situación como una violación flagrante que hace “irrazonable” la continuidad de las negociaciones previstas para este fin de semana en territorio pakistaní. \La diplomacia libanesa, por su parte, se encuentra en una situación desesperada por evitar el aislamiento en este proceso. El jefe de Estado, Joseph Aoun, ha mantenido contactos diplomáticos de alto nivel, incluyendo una conversación con el presidente francés, Emmanuel Macron, quien se ha comprometido a interceder ante la comunidad internacional para que el alto el fuego se extienda también al antiguo protectorado francés. Sin embargo, la realidad que se vive en el sur del país contrasta fuertemente con la retórica de los despachos diplomáticos. El Ejército de Israel ha sido acusado de intentar fracturar la delicada cohesión social del Líbano. Los ataques del miércoles no se limitaron a los bastiones tradicionales de Hizbulá; por el contrario, alcanzaron barrios de mayoría suní y zonas cristianas en Beirut sin previo aviso. Esta táctica, combinada con la narrativa israelí que acusa a Hizbulá de esconderse en áreas civiles no chiíes, busca, según líderes locales como Gebran Bassil y Teymour Jumblatt, provocar un estallido de violencia interna. A pesar de estas presiones, diversos sectores políticos han hecho un llamado a la unidad nacional, aunque coinciden en la urgencia de que el Estado asuma el control total del territorio.\En el ámbito terrestre, la invasión israelí continúa avanzando. La aviación israelí destruyó el puente de Qasmiye, dejando prácticamente incomunicada la estratégica región de Tiro y dificultando el movimiento en la zona del río Litani. Israel parece decidido a consolidar su control sobre una franja que representa el 8% del territorio libanés, lo que sugiere una ocupación a largo plazo que Hizbulá intenta frenar mediante combates en localidades fronterizas como Taybeh. El Líbano enfrenta actualmente una dolorosa paradoja: convertirse en el daño colateral de una paz que se forjó en otro lugar. La situación humanitaria empeora a cada hora, con miles de desplazados internos y una infraestructura severamente dañada. La escasez de alimentos, agua y medicinas agrava la crisis, mientras los esfuerzos internacionales por enviar ayuda humanitaria se ven obstaculizados por la persistente actividad militar. La comunidad internacional, con Francia a la cabeza, intenta mediar para lograr una tregua efectiva y proteger a la población civil, pero la determinación de Israel de asegurar sus objetivos estratégicos en la región plantea serios desafíos a la estabilidad del Líbano





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