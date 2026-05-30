El líder de la Revolución Ciudadana, el principal partido de oposición en Ecuador, se refirió a la declaración de Noboa y aseguró que no era una medida de buena voluntad del gobernante ecuatoriano, sino que respondía al cumplimiento de órdenes emitidas por la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN).

El líder de la Revolución Ciudadana , el principal partido de oposición en Ecuador , se refirió a la declaración de Noboa y aseguró que no era una medida de buena voluntad del gobernante ecuatoriano, sino que respondía al cumplimiento de órdenes emitidas por la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN).

El líder de la Revolución Ciudadana, el principal partido de oposición en Ecuador, que actualmente está suspendido, divulgó una declaración en redes sociales a dos días de la primera vuelta de las elecciones colombianas, en la que se refirió a la medida de seguridad implementada por Ecuador contra las importaciones de Colombia. La medida, que entró en vigencia en febrero, consiste en un gravamen del 30 % que fue elevado posteriormente al 50 % y alcanzó el 100 % desde el pasado 1 de mayo.

El líder de la Revolución Ciudadana aseguró que la medida de seguridad no era una medida de buena voluntad del gobernante ecuatoriano, sino que respondía al cumplimiento de órdenes emitidas por la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN). El líder de la Revolución Ciudadana también se refirió a la situación en Ecuador, donde se han producido problemas de seguridad, falta de medicinas, electricidad, empleo y democracia.

Aseguró que el Gobierno de Ecuador es inepto, corrupto y entreguista, y que se proscriben partidos y alcaldes en funciones. El líder de la Revolución Ciudadana también se refirió a la lucha contra el narcoterrorismo y aseguró que se debe impulsar una lucha real y conjunta contra el narcotráfico y otras actividades criminales en la frontera común.

Finalmente, el líder de la Revolución Ciudadana se refirió a la situación en Colombia y aseguró que no quiere que pase en Colombia lo que sucede en Ecuador





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