El legado de Cecilia Porras renace en la educación y el arte de Cartagena

La inauguración de la Institución Educativa Bilingüe Cecilia Porras no solo fue un evento protocolario, sino un homenaje vivo al legado de la artista, que inspira a las nuevas generaciones. El Museo de Arte Moderno de Cartagena busca integrar el arte en la educación y las calles para transformar el futuro de la ciudad.

La inauguración de la Institución Educativa Bilingüe Cecilia Porras dejó en el corazón de quienes asistieron una profunda sensación de orgullo y conexión con el legado de una de las artistas más emblemáticas de Cartagena.

Más allá de ser un simple acto protocolario, el evento se convirtió en un homenaje vivo a Cecilia Porras, cuya esencia parece haber renacido en cada rincón del espacio educativo. Las paredes de los corredores, adornadas con sus obras, y la recreación del famoso cuento ‘Aquí solo falta un payaso pintado detrás de una puerta’, escrito por Gabriel García Márquez, fueron testigos de cómo la historia y el arte se entrelazan para contar una época real, llena de anécdotas y lazos de amistad entre Cecilia, Grau y Obregón.

La crónica, narrada con la sensibilidad única de Gabo, nos transporta al viaje de esta institución hasta llegar al Almacén de Galeras, donde hoy late con fuerza el espíritu creativo de estos artistas. Ver a los estudiantes recrear el payaso en la puerta es la prueba palpable de que el legado de Cecilia no solo perdura, sino que se transforma en una fuerza viva que inspira a las nuevas generaciones.

La integración de herramientas tecnológicas para presentar a Cecilia en el contexto del colegio fue un acierto narrativo que acerca nuestra historia a los jóvenes, demostrando que el arte puede ser un puente entre el pasado y el futuro. Cecilia Porras es la punta de lanza de una cofradía multifacética de artistas visionarios, junto a Gabriel García Márquez, Enrique Grau y Obregón, quienes nos enseñaron que el talento de nuestra tierra trasciende fronteras.

Reforzar la importancia de su legado es urgente, no solo para preservar la memoria, sino para inspirar a las futuras generaciones. En el Museo de Arte Moderno de Cartagena Enrique Grau, tenemos muchas historias que contar a través de las obras de nuestra colección, historias que definen nuestra identidad y nos conectan con nuestra esencia.

Por eso, nuestra meta es que el Museo sea una extensión de estas aulas, un espacio donde los estudiantes puedan permear sus mentes de arte y abrirse a un nuevo panorama de futuro. Nuestra visión va más allá del aula; buscamos llevar la historia de Cartagena a las calles, al alcance de residentes y visitantes, para que el arte sea accesible y transformador.

Estamos alineados con la visión de súper ciudad del señor alcalde y ya hemos dado los primeros pasos de acercamiento con la Secretaría de Educación Distrital, para que el Museo sea una rueda activa en este proceso. No somos una institución estática; somos parte del motor cultural que quiere ayudar a empujar a Cartagena hacia adelante.

Desde la Junta Directiva del MAM Cartagena y los AMIGOS del MAMC, estamos convencidos de que cuando el arte habita la escuela y la calle, el futuro de Cartagena no tiene límites. Señor alcalde, el puente que representa Cecilia Porras ya está tendido. El Museo y sus proyectos de ciudad están listos para aportar resultados concretos a su gestión. Quedamos a la espera de ese espacio en su agenda para definir cómo cruzaremos este puente juntos





ElUniversalCtg / 🏆 16. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cecilia Porras Museo De Arte Moderno De Cartagena Gabriel García Márquez Educación Artística Legado Cultural

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Real Cartagena, por tres puntos de oro contra BarranquillaReal Cartagena visita a Barranquilla, en el inicio de los cuadrangulares semifinales del Torneo de la Primera B. El juego será hoy a las 8:30 p.m.

Read more »

Se va la luz en estos barrios de Cartagena el lunes 27 de abril de 2026Afinia realizará cortes de energía en Cartagena este 27 de abril de 2026 por trabajos de mantenimiento en redes eléctricas. Conoce cuáles son los sectores.

Read more »

Este es el pico y placa en Cartagena para este lunes 27 de abril de 2026Infórmate sobre las restricciones vehiculares del 27 de abril de 2026. Consulta los horarios, dígitos restringidos y excepciones vigentes. Evita sanciones.

Read more »

Real Cartagena busca el ascenso en los cuadrangulares semifinales del Torneo BetplayEl equipo 'Auriverde' inicia su camino en los cuadrangulares semifinales con la esperanza de alcanzar la final y ascender a la primera categoría. Enfrenta a Barranquilla FC en un partido clave, donde el historial favorece a Real Cartagena, pero el último resultado fue desfavorable.

Read more »

Cartagena celebra elecciones de Juntas de Acción ComunalCartagena realiza hoy, 26 de abril de 2026, las elecciones de las Juntas de Acción Comunal (JAC) en más de 400 sectores de la ciudad. Los ciudadanos afiliados a las JAC eligen a sus representantes para el periodo 2026-2030. La jornada se desarrolla con normalidad y seguridad.

Read more »

FOMAG: “Necesitamos mejorar en la atención preventiva para Cartagena”Luego de las protestas realizadas el pasado 15 de abril, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio señaló dónde se debe fortalecer el sistema en la ciudad.

Read more »