El legado del M-19 bajo Petro: Una Constitución bajo asedio y la inteligencia en jaque

A 26 años de la fundación del M-19, el análisis se centra en las políticas del actual gobierno, liderado por Gustavo Petro, que han generado preocupación en torno a la Constitución de 1991, el proceso de paz y la seguridad nacional, con especial énfasis en la aparente infiltración y debilitamiento del sistema de inteligencia del país.

Veintiséis años han transcurrido desde la génesis del M-19 , una fecha que, paradójicamente, coincide con un escenario político donde Gustavo Petro , figura prominente de ese movimiento, se encuentra en un claro enfrentamiento con la Constitución de 1991. Esta Carta Magna, considerada por muchos como la piedra angular del proceso de paz en Colombia, se ve hoy cuestionada y puesta en entredicho por las acciones y decisiones del gobierno actual.

La trayectoria de los procesos de paz en Colombia ha estado plagada de dificultades y, en general, sus resultados han sido insatisfactorios. Si bien la administración anterior, bajo el mando de Santos, enfrentó duras críticas por, según los analistas, haber alentado las disidencias y creado un incentivo perverso para la reincidencia y el narcotráfico, la situación bajo el gobierno Petro, según este análisis, se agrava aún más. Las treguas iniciales pactadas al inicio de las conversaciones, la directriz a la Fuerza Pública de eludir su mandato constitucional, la abstención de exigir a los grupos armados que cesen sus actividades delictivas, las alianzas con actores violentos para fines electorales y de gobernanza, y la renuncia a la lucha frontal contra el narcotráfico, son solo algunas de las medidas que, desde esta perspectiva, han fortalecido a los grupos armados. Las consecuencias son palpables: un incremento en el número de combatientes armados, un aumento alarmante en las cifras de homicidios y secuestros, y una mayor producción y tráfico de cocaína, en comparación con el período posterior a la firma del acuerdo con las Farc. Uno de los efectos más devastadores y atroces que se atribuyen a la gestión de Petro y a la izquierda en el poder es, sin duda, la infiltración y el desmantelamiento del sistema nacional de inteligencia. La inteligencia, como pilar fundamental para la seguridad y la defensa de cualquier nación, se ve seriamente comprometida cuando sus estructuras son vulneradas. La información estratégica, táctica y operacional que genera el sistema de inteligencia es crucial para que las Fuerzas Militares y la Policía puedan defenderse eficazmente de los ataques de los grupos violentos, anticiparse a amenazas internacionales y llevar a cabo operaciones exitosas contra organizaciones criminales y bandas delictivas. En ausencia de una inteligencia robusta y confiable, las Fuerzas Armadas operan en la más completa oscuridad, desprovistas de la visión necesaria para cumplir sus misiones de manera efectiva. La situación se vuelve aún más crítica cuando se contempla la posibilidad de que el propio sistema de inteligencia haya sido infiltrado por elementos criminales. La interrogante sobre las motivaciones detrás de esta presunta infiltración – si se trata únicamente de intereses económicos, de complicidad, o si es el resultado de una estrategia gubernamental deliberada – adquiere una legitimidad innegable ante los hechos que se presentan. La estructura de poder en torno a Gustavo Petro ha consolidado un control preocupante sobre los organismos estatales encargados de manejar información sensible de los ciudadanos. La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y Migración Colombia son entidades clave cuya dirección ha sido confiada a personas cercanas al presidente, a menudo identificadas como sus compadres del M-19. Esta situación ha llevado a la remoción de técnicos con años de experiencia y al nombramiento de individuos leales y con una marcada ideologización, pero con una clara falta de preparación y experiencia técnica. Lejos de cumplir con sus funciones esenciales para combatir la delincuencia y salvaguardar al país, estas entidades habrían sido cooptadas para servir como instrumentos de policía política. La reincorporación del general Huertas, el nombramiento de Wilmar Mejía (licenciado en Educación Física) en puestos clave como la DNI y la UIAF, conociendo sus vínculos con alias 'Calarcá', y la defensa pública que Petro ha ejercido sobre ambos, son señales alarmantes del nivel de penetración que la criminalidad ha alcanzado en el aparato estatal bajo este gobierno. Ante este panorama, surge una necesidad imperativa: si Colombia decide continuar por el riesgoso camino de negociar con grupos al margen de la ley, es fundamental establecer una prohibición expresa que impida a los desmovilizados acceder a cargos de alta responsabilidad en áreas críticas para la seguridad y la defensa nacional, como el Ministerio de Defensa, los organismos de inteligencia y las entidades mencionadas, garantizando así la integridad y eficacia de las instituciones encargadas de proteger al país





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