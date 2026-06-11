El legado eterno de Beatriz González: Una retrospectiva monumental en Oslo

El Astrup Fearnley Museet de Oslo rinde homenaje a la artista colombiana Beatriz González con una exposición de más de 150 obras que exploran la memoria, la violencia y la identidad nacional.

El Astrup Fearnley Museet de Oslo se ha convertido en el epicentro de un homenaje sin precedentes a una de las figuras más influyentes del arte contemporáneo en América Latina.

A partir del 12 de junio, los visitantes pueden sumergirse en una vasta retrospectiva dedicada a Beatriz González, la artista nacida en Bucaramanga que dedicó más de sesenta años de su vida a desentrañar las complejidades, las contradicciones y los dolores de Colombia. Esta muestra es particularmente conmovedora debido a que la propia artista participó activamente en su planeación antes de su fallecimiento en enero de 2026, lo que convierte el recorrido en una suerte de diálogo póstumo y una última voluntad expresada a través de los colores y las formas.

Con más de 150 piezas exhibidas, la exposición no solo celebra su técnica, sino que propone un análisis profundo sobre cómo el arte puede actuar como un testimonio allí donde la historia oficial prefiere callar. La trayectoria de González es un viaje desde la formación académica en la Universidad de los Andes hasta la consolidación de un lenguaje propio que desafió las convenciones de su tiempo.

Un punto de inflexión fundamental ocurrió en 1965 con la obra Los suicidas del Sisga, donde la artista tomó una imagen efímera de la prensa para transformarla en una reflexión permanente sobre la tragedia humana. A diferencia de sus contemporáneos, que a menudo miraban hacia Nueva York o París para encontrar inspiración, Beatriz González centró su mirada en lo cotidiano y lo marginal.

Se interesó por las estampas religiosas, los recortes de periódico, los muebles económicos y las reproducciones gastadas de obras maestras del Renacimiento o el Barroco. Aunque frecuentemente se la ha etiquetado dentro del movimiento Pop, su obra trasciende esa categoría simplista; mientras el Pop celebraba el consumo, González utilizaba esa estética para introducir la sátira, el duelo y una conciencia aguda sobre la violencia estructural de su país. El recorrido en Oslo permite observar una evolución fascinante.

En sus etapas iniciales, la artista jugó con la iconografía occidental, reinterpretando a maestros como Velázquez o Leonardo da Vinci desde una perspectiva irreverente y, en sus propias palabras, de provincia. Sin embargo, el corazón de su obra late con más fuerza cuando aborda la realidad política de Colombia. Sus soportes dejaron de ser simples lienzos para convertirse en camas, mesas y televisores, trasladando el horror y la memoria colectiva al espacio íntimo del hogar.

En sus cuadros aparecen presidentes, víctimas anónimas, madres en duelo y comunidades desplazadas, todo envuelto en paletas de colores que, a primera vista, parecen alegres, pero que al observarse con detenimiento revelan la profundidad de una herida abierta. Esta capacidad de convertir la tragedia local en un lenguaje universal es lo que ha permitido que su obra resuene más allá de las fronteras colombianas.

La importancia de esta retrospectiva también se ve respaldada por el éxito previo de la muestra en el Barbican Centre de Londres. Shanay Jhaveri, responsable de Artes Visuales en dicha institución, destacó que la práctica de González ha dejado una huella imborrable en generaciones de creadores y pensadores globales.

Su capacidad para hablar sobre el conflicto, el duelo y el poder transformador de las imágenes cotidianas hace que su trabajo sea relevante en cualquier contexto donde la memoria esté en disputa. Beatriz González no pintó la belleza convencional, sino que tuvo la valentía de pintar aquello que el país no siempre supo o quiso mirar.

Su legado, ahora expuesto en el frío paisaje de Oslo, calienta la memoria colectiva y nos recuerda que el arte es, quizás, la única herramienta capaz de decir las verdades que la historia escrita decide omitir





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