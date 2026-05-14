El llamado de la ONU para una democracia inclusiva y pacífica en Colombia

Miroslav Jenča, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, urge a los actores colombianos a promover el respeto y la seguridad electoral para consolidar la paz nacional.

Miroslav Jenča, quien lidera la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia , ha manifestado que la nación se encuentra en una encrucijada fundamental para el establecimiento de una paz que sea verdaderamente sostenible y duradera en el tiempo.

En sus recientes declaraciones, el funcionario subrayó que el camino hacia la estabilidad nacional pasa necesariamente por la consolidación de procesos democráticos que sean transparentes y equitativos. Para la ONU, la democracia no puede reducirse simplemente al acto de votar, sino que debe ser un sistema inclusivo que respete rigurosamente los derechos humanos fundamentales.

Según la visión compartida por el secretario general António Guterres, cuando un país logra integrar la inclusión social con el respeto a las garantías individuales, la democracia se transforma en una herramienta poderosa para rescatar la dignidad humana, fomentar la estabilidad política y sentar las bases de una paz real. En concordancia con esta visión, la Misión de Verificación ha decidido formalizar su respaldo a la iniciativa denominada elecciones libres y en paz, un proyecto que ha sido impulsado activamente por la Defensoría del Pueblo.

Jenča destacó que el compromiso internacional busca asegurar que el ejercicio del sufragio no se vea empañado por la coerción o el miedo. La importancia de contar con garantías plenas para el ejercicio libre del voto es vital, especialmente en regiones donde el conflicto armado ha dejado huellas profundas y donde la presencia del Estado a veces es limitada.

El representante de las Naciones Unidas insistió en que la legitimidad de cualquier gobierno futuro dependerá directamente de la capacidad del Estado y de los actores sociales para garantizar que cada ciudadano pueda informarse adecuadamente y acudir a las urnas sin presiones externas, asegurando así que la voluntad popular sea el motor del cambio social. Un punto neurálgico en el discurso de Jenča fue la advertencia sobre el clima político actual y la calidad del debate público.

El jefe de la Misión hizo un llamado urgente a todos los partidos políticos, líderes sociales y ciudadanos en general para que adopten un lenguaje constructivo y orientado a la conciliación. En un entorno frecuentemente polarizado, la estigmatización del adversario y el uso de discursos de odio representan una amenaza directa para la convivencia pacífica.

Jenča enfatizó que la escucha activa y el respeto mutuo son componentes esenciales para evitar que las diferencias ideológicas se traduzcan en actos de violencia física o psicológica. De manera muy particular, el funcionario puso el foco en la necesidad imperativa de prevenir cualquier forma de violencia contra las mujeres.

La participación femenina en la vida política es un pilar de la democracia moderna, y cualquier intento de silenciar o agredir a las mujeres que participan en la arena pública constituye un retroceso inaceptable en la construcción de una sociedad justa. Finalmente, el representante de la ONU concluyó que la construcción de la paz es un proceso multidimensional que no se limita a la firma de acuerdos técnicos, sino que se manifiesta en las interacciones cotidianas y en el comportamiento de la sociedad durante los periodos electorales.

La seguridad no debe ser vista solo como la ausencia de conflictos armados, sino como la creación de un entorno donde la libertad de expresión y la diversidad de pensamiento sean protegidas. Al afirmar que la paz se construye en las palabras y en cada voto, Jenča recordó que el respeto por el otro es la piedra angular sobre la cual se edifica el futuro de Colombia.

La meta final es que el país logre transitar hacia un modelo donde la resolución de conflictos se dé a través de las urnas y el diálogo, dejando atrás definitivamente el uso de la fuerza como mecanismo de poder político





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