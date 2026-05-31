El Magacín sigue siendo el rey indiscutible de las mañanas en Colombia

El programa matutino más antiguo, exitoso y querido de la televisión colombiana, 'El Magacín', sigue siendo el rey indiscutible de las mañanas. El formato estrella del Canal Caracol combina entretenimiento, tendencias de las redes sociales, salud y visitas de personajes importantes de la farándula nacional e internacional. Conducido por un elenco de presentadores con carisma inigualable, 'El Magacín' ha sabido evolucionar en el ecosistema digital, convirtiendo sus dinámicas, juegos y secciones de cocina en contenido altamente viral y comentado.
El programa matutino más antiguo, exitoso y querido de la televisión colombiana, ' El Magacín ', sigue siendo el rey indiscutible de las mañanas. El formato estrella del Canal Caracol combina entretenimiento, tendencias de las redes sociales , salud y visitas de personajes importantes de la farándula nacional e internacional.
Conducido por un elenco de presentadores con carisma inigualable, 'El Magacín' ha sabido evolucionar en el ecosistema digital, convirtiendo sus dinámicas, juegos y secciones de cocina en contenido altamente viral y comentado. Paola Turbay respondió a Margarita Rosa tras salir a defender a Gustavo Petro, mostrando mucho respeto y aprecio. Rochi Stevenson, expresentadora de 'Día a día', se dio su salida junto a otras reporteras por condiciones económicas dentro del matutino.
Stevenson es bastante activa en sus redes sociales, compartiendo detalles sobre su vida y realizándose un rosario en vivo con su familia
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