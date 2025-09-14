El Manchester City reina de nuevo en el clásico de Mánchester

El Manchester City venció al Manchester United 3-0 en un partido dominado de principio a fin por los ciudadanos. Los goles de Foden, Haaland y Bernardo Silva dieron una amplia victoria al equipo de Guardiola, que demostró su superioridad en el choque.

Otra temporada más y nada cambia. El Manchester City es el rey de Mánchester. Con los goles de Phil Foden , que está de vuelta, y de Erling Haaland , además de un partidazo de Jeremy Doku , los de Pep Guardiola volvieron a vencer a sus vecinos con relativa sencillez (3-0).

El United, que varios años después llegaba al Etihad por primera vez por delante en la tabla, volvió a ser un equipo sin alma y sin valentía para poner en apuros a un City que, sin ser perfecto, aún domina estos enfrentamientos como si les tuviera comida la moral. Ni veinte segundos había pasado cuando Erling Haaland tuvo la primera ocasión clara de gol, un remate cruzado que por poco no sorprendió a Bayindir, que no tardará en perder la titularidad contra Senne Lammens. Fue una declaración de intenciones a la que no contestó el United y en el minuto 18 llegó el primer picotazo. Doku se zafó de Luke Shaw en la frontal rompiéndole la cintura y centró. Su primer intento rebotó en la espalda de un central y la pelota le volvió al belga, que cayéndose lo probó de nuevo, encontrando esta vez la cabeza de Foden. En su primera titularidad este año, el canterano del City pidió paso y se señaló el escudo antes de fundirse con la grada. Al United aún se le esperaba y no fue hasta el inicio de la segunda parte cuando empezó a crear un ligero peligro, obligando a Haaland a despejar balones de su área como si fuera el tercer central del equipo. Cuando mejor estaban los de Rúben Amorim, el City logró una de las mejores combinaciones de lo que va de temporada. O’Reilly le tiró un caño a Manuel Ugarte en la línea de cal, Foden tiró una elástica con pase para Doku y el belga filtró dentro del área para la carrera de Haaland, que superó con su disparo a Bayindir. Partido sentenciado. Más aún cuando Gianluigi Donnarumma se presentó ante el Etihad con una estirada magistral a volea de Bryan Mbeumo. El meta italiano, que apunta a ser el titular de Guardiola en detrimento de James Trafford, recibió las felicitaciones de todos sus compañeros porque con esa parada acababa de apagar cualquier intento de remontada de un United que poco a poco fue muriendo hasta que Haaland lo remató. Con todo el United en el campo del City, entre Shaw, Maguire y Ugarte perdieron la pelota y le dejaron a Bernardo Silva que encontrara a Haaland, que recorrió medio campo en solitario para batir de nuevo a Bayindir. Cinco goles ya para el noruego en este inicio de temporada, lo que le permite colocarse cómodamente líder de la Bota de Oro. El City sube hasta los seis puntos, recuperándose de dos derrotas consecutivas, mientras que el United tiene cuatro de doce posibles y es decimocuarto en la tabla





elheraldoco / 🏆 19. in CO Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Manchester City Manchester United Premier League Erling Haaland Phil Foden Jeremy Doku

Colombia Últimas Noticias, Colombia Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Equipo mexicano sorprende con fichaje de exestrella del Manchester United: es francésEl internacional con Francia firmó un contrato que lo vincula al club de México hasta 2027, con opción a extenderlo un año más, según información del equipo cinco veces campeón de ese país.

Leer más »

Manchester City vs. Manchester United: fecha, hora y TV del partidazo en InglaterraEste fin de semana se llevará a cabo una nueva edición del clásico de Manchester en la Premier League. Prográmese.

Leer más »

Manchester City vs Manchester United EN VIVO: dónde ver en TV y ONLINE, derbi de la PremierLa Premier League 2025-26 ofrece este domingo uno de los encuentros más esperados del inicio de temporada: el derbi de Manchester entre City y United.

Leer más »

En vivo Manchester City vs Manchester United minuto a minuto de la Liga de InglaterraPartido entreCelta de Vigo vsGirona en el estadioEstadio Abanca-Balaídos de la ciudad deVigo por el torneoLiga de España

Leer más »

🔴 Manchester City vs. Manchester United EN VIVO: siga el minuto a minuto del derbi de esa ciudadEl derbi de la ciudad de Manchester se jugará en el marco de la jornada 4 de la Premier League.

Leer más »

Goleada y Haaland, protagonista: Manchester City aplastó al UnitedManchester City derrotó al Manchester United en el clásico de la ciudad. Reviva aquí los goles.

Leer más »