El Matrimonio Pierde Protagonismo entre las Nuevas Generaciones en Colombia

Un estudio revela que seis de cada diez jóvenes colombianos ya no ven el matrimonio como una meta esencial. Las nuevas generaciones priorizan la educación, la independencia económica y la libertad en sus relaciones.

Un estudio universitario realizado en Colombia ha revelado una transformación significativa en las perspectivas matrimoniales de las nuevas generaciones en el país. El análisis, llevado a cabo por la Universidad Manuela Beltrán, indica que seis de cada diez jóvenes ya no consideran el matrimonio como una meta esencial en sus vidas. Solo tres de cada diez lo mantienen en sus planes y apenas un 9% se encuentra actualmente casado.

El sociólogo Luis Barragán, del equipo investigador, explica que este fenómeno refleja profundas transformaciones en los proyectos de vida de los jóvenes colombianos. \Describiendo el matrimonio como un paso obligado hacia la adultez en el pasado, Barragán señala que ahora se está reemplazando por nuevas formas de convivencia y organización afectiva. Pese al alejamiento del matrimonio como institución, el estudio resalta que el deseo de amor y compañía permanece vigente entre los jóvenes. El 65% manifiesta su interés en tener una relación estable, aunque no necesariamente formalizada a través del matrimonio. \Al mismo tiempo, una de cada cuatro personas prefiere las “situationships”, relaciones sin etiquetas ni compromisos, mientras que un 9% se declara satisfecho con la soltería como opción de vida actual. La encuesta también revela un cuestionamiento creciente hacia la tradición matrimonial. Si bien el 47,8% aún lo considera necesario para formar familia, un 43% lo percibe como una costumbre del pasado y un 9% lo califica como una pérdida de tiempo y dinero. Barragán resalta cómo históricamente en Colombia el matrimonio estuvo fuertemente influenciado por la Iglesia Católica y el control patriarcal sobre las mujeres. \ Los resultados del estudio también muestran un cambio en las prioridades de los jóvenes entre los que la educación, la vida social y la independencia económica toman mayor relevancia. Las metas personales se ponen en primer lugar, desplazando al matrimonio como una prioridad. Este cambio es especialmente notable entre las mujeres, quienes ahora cuestionan el matrimonio como una institución asociada a la subordinación y exigen relaciones vinculares basadas en la igualdad y la justicia. Se evidencia también una evolución en la percepción de la soltería, ya que dos de cada tres jóvenes afirman no sentirse presionados por la falta de pareja. Solo un 35% admite cierta incomodidad, sin considerar la soltería un fracaso





