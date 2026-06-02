El mercado automotor en Colombia se vuelve cada vez más diverso

Según el informe de la Andi y Fenalco, durante mayo se matricularon 28.136 vehículos nuevos en el país. El mercado automotor en Colombia se ha vuelto cada vez más diverso, debido a la gran variedad de modelos y tecnologías disponibles.

Según el informe de la Andi y Fenalco, durante mayo se matricularon 28.136 vehículos nuevos en el país. El mercado automotor en Colombia se ha vuelto cada vez más diverso, debido a la gran variedad de modelos y tecnologías disponibles.

Las cifras fueron reveladas por la ANDI y Fenalco, gremios que representan al sector automotor en Colombia, con base en los registros oficiales del RUNT. El informe muestra que un crecimiento del 43% frente al mismo mes de 2025.

En el ranking de los modelos más vendidos, se destacan vehículos compactos y urbanos como el Hyundai Kona, vehículos de mayor tamaño como la Renault Duster y la Mazda CX-30, y vehículos eléctricos y electrificados como el Tesla Model Y y la BYD Yuan Up. También aparecen vehículos asociados a segmentos de mayor valor, como la Toyota Land Cruiser. La presencia simultánea de carros compactos, camionetas familiares y eléctricos evidencia la amplitud de la oferta disponible actualmente en Colombia.

Aunque el ranking incluye modelos para distintos presupuestos y necesidades, el liderazgo sigue siendo el Tesla Model Y, que representó el 7,5% de todas las matrículas registradas durante mayo en Colombia. En total, durante mayo se matricularon 28.136 vehículos nuevos en el país. En cuanto a las tecnologías electrificadas, los vehículos eléctricos registraron un crecimiento del 252% y los híbridos aumentaron 69% frente al mismo mes de 2025.

En total, entre enero y mayo de 2026 se matricularon 128.582 vehículos nuevos en Colombia, lo que representa un crecimiento acumulado del 48% frente al mismo periodo del año anterior. Los gremios también destacaron que durante mayo los vehículos eléctricos registraron un crecimiento del 252%, mientras que los híbridos aumentaron 69% frente al mismo mes de 2025, consolidando la expansión de las tecnologías electrificadas dentro del mercado automotor nacional





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