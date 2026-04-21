El Metrocable de Medellín se transforma en un cine comunitario itinerante para fortalecer el tejido social

El cine vuelve a las estaciones del Metrocable en Medellín, convirtiendo el transporte público en un escenario cultural para la reflexión y la integración de las familias de las comunas.

El retorno del cine comunitario a las estaciones del sistema Metrocable en Medellín representa mucho más que una simple proyección de películas; es un fenómeno social que reafirma el derecho a la cultura y la apropiación del territorio. Durante años, este programa ha logrado transformar los nodos de transporte en verdaderos epicentros de convergencia ciudadana, donde la arquitectura urbana se funde con el arte para brindar un respiro a quienes habitan en los sectores más empinados y periféricos de la capital antioqueña.

La reciente jornada realizada en la estación Popular de la línea K fue un testimonio vibrante de este impacto, reuniendo a decenas de familias que, bajo el cielo nocturno, compartieron un espacio de ocio creativo y constructivo, alejándose de las dinámicas cotidianas del estrés urbano para sumergirse en historias que inspiran y educan a personas de todas las edades.

La curaduría para este ciclo ha sido diseñada con una visión pedagógica integral, trascendiendo el simple entretenimiento infantil. Los organizadores han integrado cortometrajes y piezas audiovisuales de alta calidad que exploran ejes transversales como la diversidad cultural, la equidad de género y la importancia de la inclusión en el tejido social colombiano. Estas funciones no terminan cuando bajan las luces del proyector, sino que se extienden en foros de conversación comunitaria. Estos espacios de diálogo permiten que los asistentes, desde los más pequeños hasta los adultos mayores, expresen sus perspectivas, generen empatía y fortalezcan los lazos vecinales. Esta metodología convierte cada estación en un aula abierta al aire libre, donde el aprendizaje colectivo se nutre de la realidad vivida por los habitantes de las comunas, fomentando una ciudadanía más consciente y participativa.

Este ambicioso cronograma de proyecciones, que se extenderá de forma periódica por diversas estaciones del sistema de cables aéreos a lo largo del año, es el resultado de un modelo de gestión colaborativa sin precedentes. La sinergia entre entidades culturales, organizaciones sociales de base y el sistema de transporte masivo asegura que los recursos lleguen directamente a las comunidades que más lo necesitan, rompiendo las barreras geográficas y económicas que a menudo limitan el acceso a las ofertas culturales tradicionales del centro de la ciudad. A medida que el proyecto crece, se espera que este formato de cine itinerante se consolide como una política pública permanente, capaz de descentralizar la oferta cultural de Medellín y garantizar que cada vecino, sin importar su lugar de residencia, pueda disfrutar de las artes visuales en su propio entorno, fortaleciendo así el sentido de pertenencia y la construcción de paz a través de la cultura.





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