El Ministerio de Defensa retira a diez tenientes coroneles del Ejército y los pasa a la reserva

Mediante la resolución 006332 del 1 de junio de 2026, firmada por el ministro Pedro Sánchez, se oficializó el retiro de diez tenientes coroneles del Ejército tras más de dos décadas de servicio, cumpliendo con los requisitos establecidos para la asignación de retiro.

El Ministerio de Defensa, bajo la firma del ministro Pedro Sánchez , oficializó el retiro del servicio activo de diez tenientes coroneles del Ejército , quienes pasarán a la reserva tras un llamamiento a calificar servicios.

La resolución 006332, fechada el 1 de junio de 2026, consigna la decisión adoptada tras una recomendación unánime de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa para las Fuerzas Militares, emitida en sesión ordinaria el 22 de abril de 2026. Los oficiales afectados son Jorge Eliecer González Hoyos, David Portilla Chaves, Édison Fernando Jiménez Rosero, Javier Ignacio Martínez Romero, Manuel Augusto Cabezas Cabezas, Cristhian Fernando Bernal Zambrano, Diego Ernesto Agudelo Núñez, Jair Alfonso Triana Garzón, Edward Felipe Castro Díaz y Carlos Andrés Bernal Noreña, todos con más de 21 años de servicio.

La medida se ejecuta mediante el mecanismo que permite la salida de integrantes de la Fuerza Pública que ya cumplen los requisitos para la asignación de retiro, y la solicitud fue presentada por el comandante del Ejército mediante exposición de motivos fechada el 8 de mayo de 2026. Este proceso de transición a la reserva refleja la renovación generacional y la optimización de recursos humanos dentro de las Fuerzas Militares, buscando mantener la eficiencia operativa y reconocer la trayectoria de oficiales con extensa experiencia.

La decisión se enmarca en las políticas de gestión del personal militar que buscan equilibrar la veteranía con la incorporación de nuevos talentos, asegurando así la continuidad institucional y la adaptación a los nuevos desafíos de seguridad nacional. Se espera que esta reestructuración contribuya a fortalecer la cadena de mando y a promover un equilibrio entre los differentes escalafones, facilitando la movilidad interna y el desarrollo profesional de los cuadros de oficiales.

Estos retiros, aunque habituales en el ciclo de vida institucional de las fuerzas armadas, suelen generar ajustes en la planificación estratégica y en la distribución de destinos, por lo que el ministerio ha enfatizado la importancia de una transición ordenada y planificada





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