El Ministerio de Hacienda registra mayor contratación de cargos en los últimos años

El Ministerio de Hacienda fue uno de los sectores que registró mayor contratación de cargos en los últimos años, según un análisis del Observatorio Fiscal de la Universidad del Rosario.

El Ministerio de Hacienda fue uno de los sectores que registró mayor contratación de cargos en los últimos años. Según un análisis del Observatorio Fiscal de la Universidad del Rosario, entre 2022 y 2026, el gobierno y las entidades públicas crearon 40.533 empleos de planta, de los cuales el mayor número fueron asignados al Ministerio de Hacienda y a sectores como Educación, Defensa y Seguridad, y Justicia.

Señalan los expertos que este incremento está asociado principalmente al fortalecimiento institucional de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para ampliar las capacidades de fiscalización, recaudo y control aduanero. En Colombia, la cantidad total de servidores públicos asciende a 1,403,067 personas. Esta cifra incluye a los empleados de planta, trabajadores oficiales y contratistas vinculados a las diferentes entidades del Estado a nivel nacional y territorial.

En 2023, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 419, mediante el cual se autorizó la ampliación permanente de la planta de personal de la entidad en más de 10 mil cargos. La ampliación de planta fue presentada como una estrategia para fortalecer las capacidades de fiscalización y mejorar el recaudo tributario.

En términos reales, el gasto de personal pasó de $24,2 billones en 2005 a $57,4 billones en 2025, lo que representa un incremento acumulado cercano al 137% durante el período analizado. La serie presenta algunos períodos de estabilización relativa entre 2014 y 2017 y entre 2019 y 2022. Desde 2023 se observa una nueva fase de aceleración que lleva el gasto al nivel más alto.

La evolución como porcentaje del PIB muestra una dinámica donde, mientras en 2005 el gasto de personal representaba alrededor de 2,8% del PIB, para 2025 alcanza aproximadamente 3,1%. De 2022 a 2025 el gasto de personal sube en 0,5% del PIB. Todo este movimiento refleja un aumento progresivo del peso del gasto de personal dentro de la economía. En este mismo sentido, entre 2001 y 2010 el gasto de personal registró una fase de expansión permanente del empleo público.

Entre 2011 y 2016 el comportamiento del gasto se vuelve más volátil, con una reducción real en 2011, seguida por fuertes incrementos en 2012 y 2013, así como una contracción real en 2015. Entre 2017 y 2022 se presentó un comportamiento más moderado mientras que entre 2023 y 2025 se consolida otro periodo en el cual el gasto de personal se acelera mucho más en términos reales.

Para 2026, el Proyecto del PGN incorpora un crecimiento real estimado de aproximadamente 11,1%, el mayor incremento anual desde 2012





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