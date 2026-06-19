El ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, asegura que 'todo el Líbano debe arder'

El ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, lanzó fuertes comentarios en las redes sociales, asegurando que 'todo el Líbano debe arder'. A pesar de que el presidente Donald Trump dijo que sus aliados de Oriente Medio, incluido Israel, participaron de la construcción de los 14 puntos que integran el acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos, funcionarios de la extrema derecha del gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu expresaron dudas sobre la posición de Israel dentro del pacto.

El ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir , lanzó fuertes comentarios en las redes sociales, asegurando que 'todo el Líbano debe arder'. A pesar de que el presidente Donald Trump dijo que sus aliados de Oriente Medio, incluido Israel, participaron de la construcción de los 14 puntos que integran el acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos , funcionarios de la extrema derecha del gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu expresaron dudas sobre la posición de Israel dentro del pacto.

La semana pasada, Netanyahu agradeció a Estados Unidos por el apoyo en la campaña militar contra la milicia de Hezbolá en el Líbano y la resistencia contra los 'proxys' de Irán en la región. Sin embargo, Trump mostró descontento con Israel por continuar con la guerra en el Líbano y amenazar la paz en Irán. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, reaccionó y acusó a Israel de querer una 'guerra permanente' tras las declaraciones de Ben Gvir.

El pacto busca detener los enfrentamientos en la frontera entre ambos bandos, en medio de los esfuerzos diplomáticos para reducir las tensiones en Oriente Medio. La participación de Teherán en las conversaciones evidencia, según la fuente, la influencia que mantiene sobre Hezbolá y sobre la evolución del conflicto en territorio libanés.

La entrada en vigor del cese al fuego también fue confirmada por una fuente israelí a medios de comunicación locales, que señaló que el acuerdo ya comenzó a aplicarse sobre el terreno. Sin embargo, Israel dejó claro que el alto el fuego no implica un retiro inmediato de sus fuerzas.

Según la misma fuente, las autoridades israelíes advirtieron que responderán militarmente si Hezbolá rompe el acuerdo o lanza nuevos ataques desde territorio libanés, dejando abierta la posibilidad de una reanudación de las hostilidades en caso de incumplimientos. El ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, lanzó fuertes comentarios en las redes sociales, asegurando que 'todo el Líbano debe arder'.

A pesar de que el presidente Donald Trump dijo que sus aliados de Oriente Medio, incluido Israel, participaron de la construcción de los 14 puntos que integran el acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos, funcionarios de la extrema derecha del gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu expresaron dudas sobre la posición de Israel dentro del pacto. La semana pasada, Netanyahu agradeció a Estados Unidos por el apoyo en la campaña militar contra la milicia de Hezbolá en el Líbano y la resistencia contra los 'proxys' de Irán en la región.

Sin embargo, Trump mostró descontento con Israel por continuar con la guerra en el Líbano y amenazar la paz en Irán. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, reaccionó y acusó a Israel de querer una 'guerra permanente' tras las declaraciones de Ben Gvir. El pacto busca detener los enfrentamientos en la frontera entre ambos bandos, en medio de los esfuerzos diplomáticos para reducir las tensiones en Oriente Medio.

La participación de Teherán en las conversaciones evidencia, según la fuente, la influencia que mantiene sobre Hezbolá y sobre la evolución del conflicto en territorio libanés. La entrada en vigor del cese al fuego también fue confirmada por una fuente israelí a medios de comunicación locales, que señaló que el acuerdo ya comenzó a aplicarse sobre el terreno.

Sin embargo, Israel dejó claro que el alto el fuego no implica un retiro inmediato de sus fuerzas. Según la misma fuente, las autoridades israelíes advirtieron que responderán militarmente si Hezbolá rompe el acuerdo o lanza nuevos ataques desde territorio libanés, dejando abierta la posibilidad de una reanudación de las hostilidades en caso de incumplimientos





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