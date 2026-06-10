El Mundial 2026: dinero, política y exclusión en la fiesta del fútbol

Análisis del contexto económico y político que rodea el Mundial 2026, desde los altos precios de las entradas y las restricciones migratorias hasta la polémica por apuestas ilegales y el silencio de la FIFA.

El Mundial de 2026 se presenta como un escenario donde convergen los intereses económicos y políticos, dominados por la influencia de Estados Unidos como anfitrión.

Los altos precios de las entradas han generado millones de dólares en ingresos, pero también han desatado críticas por la exclusión de muchos aficionados. A esto se suman restricciones de ingreso impuestas a jugadores y árbitros, lo que ha alimentado acusaciones de segregación.

Por otro lado, la selección de Irán enfrenta una situación peculiar: deberá entrenar y alojarse en México, cruzando la frontera solo para los partidos, en medio de tensiones geopolíticas que incluyen bombardeos en su país. Paralelamente, surgen denuncias sobre la filtración de datos sensibles a casas de apuestas ilegales, lo que ensombrece la integridad del evento.

A pesar de estos controversies, la FIFA ha optado por mantenerse al margen, una postura que coincide con la demanda presentada contra su presidente, Gianni Infantino, por parte de Michel Platini. Este panorama plantea una pregunta incómoda: ¿el Mundial es realmente una fiesta inclusiva o solo un negocio para unos pocos? La cobertura integral de estos temas se ofrece a través de múltiples plataformas, invitando a la audiencia a seguir el análisis en profundidad





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