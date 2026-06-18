El Mundial 2026 revoluciona los hábitos de consumo de los colombianos

Un estudio de Ibope Colombia revela que el 39,6% de los colombianos percibe positivamente la publicidad durante los partidos del Mundial 2026, con una alta disposición a interactuar con marcas y una creciente participación femenina que amplía el perfil tradicional de la audiencia.

El Mundial de Fútbol 2026 se acerca y con ello se analiza el impacto que tendrá en los hábitos de consumo de los colombianos. Según un estudio de Ibope Colombia, el 39,6% de los encuestados afirma que la publicidad emitida durante los partidos influye de manera positiva en su percepción de las marcas de consumo masivo.

Esto revela una oportunidad significativa para las empresas que buscan conectar con una audiencia amplia y comprometida. El evento no solo atraerá a los aficionados directos, sino que también alcanzará a quienes se declaran indiferentes pero estarán expuestos al Mundial a través de conversaciones, contenidos digitales y actividades sociales. El alcance potencial del torneo se estima en 22,24 millones de internautas mayores de 12 años en Colombia, distribuidos en siete regiones del país.

Este fenómeno refleja la capacidad del Mundial para trascender el ámbito deportivo y convertirse en un motor de engagement multiplataforma. El estudio identifica un perfil de consumidor particular: personas que viven intensamente el Mundial y muestran afinidad con categorías como viajes, tecnología, deportes y entretenimiento. Este grupo representa un segmento clave para las marcas, ya que su comportamiento de compra se alinea con experiencias y productos vinculados al evento.

Además, se observa una creciente participación femenina, lo que amplía el espectro tradicionalmente masculino de las audiencias futboleras. Las mujeres colombianas demuestran una relación activa con el campeonato, ofreciendo a las marcas la oportunidad de dirigirse a un público más diverso y menos estereotipado. La alta disposición a interactuar con las marcas durante el evento (45,5% de los encuestados) sugiere que el público no solo consume pasivamente, sino que busca interacciones significativas. A nivel regional, los datos revelan diferencias notables.

La región Caribe lidera el índice de conexión con el Mundial, con 108 puntos, seguida por Bogotá y Antioquia (ambas con 103). La zona Oriente destaca por su receptividad a promociones e incentivos comerciales. Estas variaciones subrayan la necesidad de que las estrategias de marketing se adapten a contextos locales.

El informe concluye que las marcas deben comprender cómo los consumidores viven el Mundial y ajustar sus tácticas de contenido, comunicación y promoción para una audiencia cada vez más fragmentada y digital. La fiebre del Mundial 2026 no es solo un evento deportivo, sino un fenómeno socioeconómico que reconfigura temporariamente las dinámicas de consumo en Colombia





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