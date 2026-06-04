El Mundial de Fútbol 2026 inspira tendencias de moda en Colombia

La temporada mundialista ha impulsado un fenómeno cultural sin precedentes en Colombia, donde la indumentaria deportiva influye directamente en el diseño y el vestir diario.

El Mundial de Fútbol 2026 ya no solo se juega en canchas de Estados Unidos, México y Canadá, sino que las calles de Colombia están viviendo como una auténtica pasarela urbana.

La temporada mundialista ha impulsado un fenómeno cultural sin precedentes donde la indumentaria deportiva influye directamente en el diseño y el vestir diario, proyectando un crecimiento de hasta el 30% en las ventas de las empresas del sector textil, según cifras de la compañía Protela. Esta dinámica comercial responde a la consolidación de corrientes estéticas globales que transforman las camisetas de los equipos en las piezas centrales de outfits sofisticados y vanguardistas.

Santiago Barrientos, cofundador de la firma SBQ, destaca que la fuerza de la pasión deportiva se está entrelazando de forma natural con el mercado premium en el país.

"Nos encontramos ante un momento único donde el sentimiento colectivo motiva a los clientes a salir de su zona de confort, probando nuevas estéticas y rompiendo las barreras tradicionales de consumo", afirma el experto. De acuerdo con los especialistas, el secreto para sumarse a la fiebre mundialista con estilo radica en el contraste de formas y texturas.

Estas son las tres tendencias que dominarán las calles colombianas durante el torneo de fútbol más importante del planeta: La primera corriente consiste en integrar la camiseta de fútbol en el centro del atuendo urbano, evitando que el resultado final luzca informal o descuidado. Para los hombres, la apuesta ganadora incluye pantalones de corte recto y relajado, o bermudas anchas de estilo urbano.

Por su parte, las mujeres lideran la tendencia combinando la prenda deportiva con faldas plisadas -tanto cortas como largas- y pantalones de vestir de tiro alto, llevando la camiseta suelta o semi-fajada para elevar el look. Inspirada en la época dorada del balompié, esta estética combina cortes holgados con tenis (sneakers) de diseño urbano. En este enfoque, las gafas de sol se vuelven un accesorio obligatorio.

Las firmas de lujo han respondido a la tendencia con monturas grandes, siluetas envolventes, marcos metálicos y lentes de colores translúcidos -como amarillos, azules y rojos pálidos- que aportan un aire vintage y complementan visualmente los tonos de los equipos. Dado que el certamen coincide con las altas temperaturas de la temporada de vacaciones, las prendas frescas, funcionales y versátiles ganan protagonismo.

En esta tendencia, el cuidado personal se fusiona con la moda a través del uso de perfumes con notas frutales y cítricas, ideales para mantener la frescura durante los emocionantes encuentros deportivos. Los accesorios adecuados toman el rol principal en este despliegue de creatividad. Elementos como las gafas de sol retro minimalistas o de siluetas audaces aportarán el equilibrio visual necesario, transformando una prenda puramente futbolera en una declaración de estilo sofisticada y con carácter para el día a día





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