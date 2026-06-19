El Mundial Hoy | Episodio 9: Colombia ilusiona, México gana y Brasil busca despertar

El episodio 9 de 'El Mundial Hoy' analiza la participación de la selección de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026, el rendimiento de la selección de México y la situación de la selección de Paraguay.

El episodio 9 de 'El Mundial Hoy' analiza la participación de la selección de Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo logró una victoria con marcador de 3-1 frente a Uzbekistán, destacando las acciones de los jugadores en el campo.

Además, se revisa el rendimiento de la selección de México en el torneo, que sumó puntos importantes para acercarse a la fase de los octavos de final. El experto Alejandro Múnevar también analiza las opciones de Endrick para sumar minutos y participar en el esquema de juego.

Por otro lado, se repasa la situación de la selección de Paraguay y su director técnico, que enfrentarán a Turquía en su próximo partido





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