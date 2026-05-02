El Museo Romántico de Barranquilla se revitaliza con nuevos espacios y una agenda cultural renovada

La inauguración del salón ‘El Vigía’ y la renovación de los jardines del Museo Romántico de Barranquilla buscan atraer visitantes y fortalecer el patrimonio cultural de la ciudad, ofreciendo una nueva experiencia cultural y generando ingresos para su restauración.

El Museo Romántico de Barranquilla revive su esencia cultural con la inauguración de ‘El Vigía’, un nuevo salón destinado a ser un punto de encuentro para eventos artísticos y literarios.

Este espacio, abierto durante el reciente puente festivo, busca atraer a un público diverso y generar ingresos para la continua restauración del museo. Madeley Castaño, coordinadora del museo, destaca que la entrada será gratuita, incentivando el consumo en el lugar, cuyos beneficios se destinarán a la recuperación del patrimonio. La iniciativa responde a la necesidad de revitalizar un espacio que ha enfrentado desafíos de deterioro, buscando un equilibrio entre la preservación histórica y la sostenibilidad económica.

Además de ‘El Vigía’, se planea la apertura de una cafetería y una tienda especializada, complementando la oferta cultural y visual del museo. El objetivo principal es reconectar a los barranquilleros con sus raíces y fomentar un espacio de convivencia en torno a la riqueza cultural que alberga el inmueble. Se invita a la comunidad a visitar el museo y a contribuir voluntariamente a su restauración.

El Museo Romántico también ha enfocado esfuerzos en la renovación de sus jardines exteriores e interiores, en colaboración con el grupo de Vigías del Patrimonio, incorporando especies vegetales que contribuyen a la sostenibilidad ambiental y embellecen el entorno. La siembra de trinitarias, Cordyline fruticosa, Plumbago auriculata y Euphorbia milii no solo embellece el espacio, sino que también ayuda a reducir las islas de calor y purificar el aire.

Mientras se continúa con la recuperación del primer piso, dos salas de exposición ya están disponibles para el público, exhibiendo la historia del barrio El Prado, las edificaciones más antiguas de la ciudad, los pioneros de la radio y periódicos históricos. Con motivo del Día Internacional de los Museos, el 18 de mayo, se realizará una jornada de donación para fortalecer el ‘Armario de Barranquilla’, un depósito textil dedicado a la conservación de la memoria material de la ciudad, solicitando elementos como ganchos de ropa, bolsas para trajes y productos de limpieza.

El museo resguarda valiosas piezas como cuadros de Alfredo de la Espriella, objetos en memoria de Ernesto Cortissoz, mapas de Barranquilla, los primeros aviones comerciales y objetos pertenecientes a Gabriel García Márquez, entre otros tesoros históricos y culturales. La revitalización del Museo Romántico no solo representa la recuperación de un edificio, sino la preservación de la identidad y el patrimonio cultural de Barranquilla, ofreciendo a la comunidad un espacio de encuentro, aprendizaje y disfrute





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