El negociador jefe iraní en las conversaciones de paz, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó este domingo que es imposible hablar de seguir adelante con Estados Unidos e Irán. El acuerdo se firmará mañana, confirmó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que anunció ayer que hoy se firmaría el acuerdo, pero Irán insiste en que será en los próximos días.

El negociador jefe iraní en las conversaciones de paz, Mohamad Baqer Qalibaf , afirmó este domingo que es imposible hablar de seguir adelante con Estados Unidos e Irán tendrían el domingo una reunión virtual para firmar el acuerdo que ponga fin a la guerra.

Si careces de la voluntad o la capacidad para cumplir tus compromisos, es imposible hablar de seguir adelante, dijo Qalibaf en una aparente referencia al acuerdo de paz con Estados Unidos y Israel contra el barrio Dahye de Beirut. Han demostrado una vez más que Estados Unidos carece o bien de la voluntad de cumplir sus compromisos o bien de la capacidad para hacerlo.

El acuerdo se firmará mañana, confirmó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que anunció ayer que hoy se firmaría el acuerdo, pero Irán insiste en que será en los próximos días. En medio de la inminencia del acuerdo para poner fin a la guerra que comenzaron Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, el Estado judío lanzó hoy nuevos ataques contra el barrio Dahye de Beirut, feudo de Hizbulá, en unos bombardeos que han causado al menos dos muertos.

En semanas anteriores, cuando Teherán y Washington acercaron posiciones, Israel lanzó otra ofensiva contra Beirut, a lo que la República Islámica respondió atacando al país judío. Estados Unidos, Pakistan e Irán han confirmado que en cualquier caso la firma del acuerdo sería virtual, de manera electrónica. Perú ya procesó el 100 % de las actas, ¿qué falta para que se conozca el ganador de las elecciones presidenciales





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