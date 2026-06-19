El único afán son las elecciones: defensa de Uribe cuestiona a Fiscalía por llamado a indagatoria

El abogado Miguel Ángel del Río celebró la decisión de la Fiscalía de llamar a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe por las masacres de El Aro y La Granja, calificándola como un avance histórico para las víctimas. Por su parte, la defensa de Uribe, encabezada por Jaime Granados, tachó la medida de irregular y políticamente motivada, argumentando que se adoptó sin culminar todas las pruebas solicitadas. El testimonio del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso se perfila como clave en la investigación. La Fiscalía 3.ª Delegada ante la Corte fijará la fecha de la diligencia en medio de un clima de tensión jurídica y política.

El abogado Miguel Ángel del Río manifestó que la decisión de la Fiscalía de llamar a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez representa un avance largamente esperado por las víctimas de las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas en 1996 y 1997 cuando Uribe era gobernador de Antioquia .

Esta medida generó reacciones divergentes entre la representación de las víctimas y la defensa del exmandatario. Por un lado, el abogado de las víctimas celebró la determinación de la Fiscalía 3.ª Delegada ante la Corte, calificándola como un acto de justicia histórica que responde a años de lucha y denuncias. Destacó que el expediente contiene suficientes elementos probatorios y resaltó la independencia del ente acusador, que ha optado por un trabajo riguroso.

Además, subrayó la relevancia del testimonio del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien vincula los hechos con el despliegue de fuerzas paramilitares en esa época, y anticipó que se seguirán incorporando nuevas pruebas que robustecerán el proceso. Por otro lado, el abogado Jaime Granados, en representación de Uribe, tachó la decisión de irregular y políticamente motivada, argumentando que se citó al exgobernador sin haber completado todas las pruebas solicitadas por la defensa, decretadas y luego prorrogadas a petición de la misma Fiscalía.

Para Granados, resulta sorpresivo que se convoque a indagatoria sin cerrar esas actuaciones procesales. Asimismo, afirmó que el único afán detrás de la medida sería el contexto electoral cercano. La Fiscalía deberá ahora fijar la fecha para la diligencia, mientras la defensa prepara nuevas acciones procesales.

El episodio refleja la tensión entre la búsqueda de justicia para las víctimas y los recursos legales de la defensa en un caso de alto impacto político y social que revive debates sobre el paramilitarismo y la responsabilidad de autoridades civiles durante el conflicto armado colombiano





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