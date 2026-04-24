El Niño 2026: Aumento en las Tarifas de la Electricidad en el Horizonte

La llegada de El Niño en 2026 podría incrementar significativamente las tarifas de la electricidad debido a la menor disponibilidad de agua para la generación hidroeléctrica, obligando a recurrir a fuentes de energía más costosas.

La inminente llegada del fenómeno de El Niño , prevista para finales de 2026, representa una amenaza no solo para la estabilidad del sistema eléctrico nacional, sino también para el bolsillo de los consumidores.

La reducción en la disponibilidad de agua afectará directamente la generación hidroeléctrica, lo que inevitablemente conducirá a un aumento en las tarifas de la electricidad. Alejandro Lucio, director de Óptima Consultores, explica que la energía generada a partir de combustibles más costosos será necesaria para compensar la menor producción hidroeléctrica, ya que el agua, como recurso, es esencialmente gratuito y la generación hidroeléctrica es inherentemente económica.

La pregunta central que preocupa a la población es la magnitud de este posible incremento tarifario. Para comprenderlo, es crucial analizar la estructura de los costos energéticos, que se desglosan principalmente en generación, transmisión, distribución y comercialización. La generación de energía representa aproximadamente el 40 por ciento del costo total que paga el usuario final.

Este componente refleja tanto el precio de la energía adquirida en el mercado spot (bolsa de energía) como la energía asegurada a través de contratos a largo plazo. Afortunadamente, la mayoría de las empresas eléctricas han negociado, en promedio, alrededor del 85 por ciento de su suministro energético a través de contratos a largo plazo con precios fijos, lo que proporciona cierta estabilidad.

Sin embargo, el 15 por ciento restante debe adquirirse en el mercado spot, donde los precios fluctúan constantemente. A pesar de esta proporción relativamente baja, la exposición al mercado spot tiene un impacto significativo en las tarifas, oscilando entre el 5 y el 8 por ciento. Esto implica que los aumentos extremos en el precio del kilovatio en la bolsa no se trasladan directamente a la factura del usuario de manera proporcional.

Por ejemplo, si el precio del kilovatio alcanza los 1.000 pesos en la bolsa, el aumento en la tarifa para un usuario atendido por una comercializadora con un 85 por ciento de cobertura contractual sería de aproximadamente 15 pesos, según detalla Alejandro Castañeda, presidente Ejecutivo de Andeg. El impacto se considera relativamente leve en estos casos.

No obstante, la situación se complica significativamente cuando una comercializadora no ha planificado adecuadamente sus compras de energía o enfrenta dificultades para acceder a contratos debido a problemas de garantías financieras. Este podría ser el caso de Air-e, donde una mayor exposición al mercado spot podría resultar en un aumento considerable en las tarifas para sus usuarios. La magnitud del aumento en el precio de la bolsa dependerá directamente de la intensidad del fenómeno de El Niño.

Cuanto más fuerte sea El Niño, mayor será la necesidad de recurrir a plantas térmicas que utilizan combustibles más costosos, lo que impulsará los precios al alza. Afortunadamente, existe un mecanismo de protección conocido como precio de escasez, actualmente en torno a los 1.100 pesos. Este límite impide que los sobrecostos derivados de precios excesivamente altos en la bolsa se trasladen directamente al usuario final.

En marzo pasado, el precio promedio en la bolsa fue de 223,78 pesos por kilovatio hora, lo que representó un aumento del 80,09 por ciento en comparación con febrero, pero una disminución del 5,31 por ciento en relación con marzo de 2025. Este incremento se atribuyó a una disminución en los aportes hídricos debido a un aumento inusual en las lluvias en algunas regiones del país, lo que redujo la operación de las hidroeléctricas.

Es importante destacar que este precio de 223,78 pesos fue inferior a los 327,04 pesos por kilovatio hora transados en contratos durante el mismo mes para atender la demanda residencial y de pequeños negocios. Incluso, los precios actuales en la bolsa, cercanos a los 300 pesos, siguen siendo competitivos en comparación con los precios de los contratos a largo plazo firmados recientemente.

Ante este panorama, Andeg insta al Gobierno Nacional a promover un aumento en los niveles de contratación de las empresas, argumentando que una mayor cobertura contractual reduce la exposición al mercado spot y, por lo tanto, mitiga el impacto tarifario sobre los usuarios finales. Un mayor nivel de contratación también podría aliviar el riesgo financiero que enfrenta Air-e, ya que la empresa no estaría obligada a pagar a los generadores las compras de energía debido a una orden de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Sin embargo, Alejandro Lucio advierte que actualmente existe una escasez de oferta de contratos, debido a la falta de nuevos proyectos hidroeléctricos o de energías renovables en los últimos años. Esta situación agrava la presión sobre las tarifas.

Finalmente, esta presión adicional causada por El Niño se sumará a una sobretasa de energía que el Ministerio de Minas y Energía definirá en los próximos días para cubrir las considerables deudas de Air-e





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