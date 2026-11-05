El Niño alcanza su pico en Colombia: lluvias extremas y sequía para noviembre y diciembre

El Ideam advierte que El Niño intensificará la sequía y lluvias violentas en Colombia. Expertos comparan el evento con 1982 y predicen calor extremo en regiones clave durante el último trimestre de 2024.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales ( Ideam) confirmó este jueves 5 de noviembre que Colombia entra en una fase crítica de transición climática marcada por la inminente llegada del pico final del fenómeno de El Niño. Esta situación determinará un periodo de alternancia entre jornadas secas intensas y eventos de precipitación extrema que afectarán a todo el territorio nacional durante los próximos meses.

Proyecciones térmicas y cronograma del fenómeno

Según el pronóstico oficial, las condiciones más severas del calentamiento oceánico se esperan desde finales de diciembre y se extenderán durante los meses de enero y febrero. Los centros meteorológicos internacionales y locales prevén que la temperatura del océano Pacífico superará los valores normales entre 3 y 3.5 °C, un nivel que los expertos consideran histórico y potencialmente disruptivo para los ecosistemas.

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Max Henríquez, meteorólogo especializado, realizó una comparación directa con el evento de El Niño de 1982-83, considerado el más intenso registrado en los últimos sesenta años. Para esa época, la temperatura del mar se ubicó 2.4 °C por encima de los promedios históricos. Henríquez declaró a El Heraldo que el calentamiento actual representa una anomalía sin precedentes recientes, caracterizándola como una situación de extrema rareza térmica en el Pacífico.

Impacto inmediato en regiones específicas

Para la primera semana de noviembre, el Ideam registró cielos despejados o parcialmente nublados en gran parte del territorio, incluyendo el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Sin embargo, la entidad emitió advertencias sobre precipitaciones moderadas y fuertes con tormentas eléctricas en las regiones Caribe, Andina y Pacífica. Un ejemplo concreto de esta inestabilidad ocurrió el martes 3 de noviembre en Barranquilla, donde un aguacero intenso acompañado de tormentas afectó a la ciudad costera.

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Los pronósticos detallados para este jueves 5 de noviembre indican lluvias fuertes en la Sierra Nevada de Santa Marta, el sur de Bolívar, Norte de Santander, el sur de Santander, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Paralelamente, se estiman precipitaciones ligeras a moderadas en Casanare, Meta, Putumayo, Amazonas, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, además de sectores específicos de La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila, Arauca, Vichada, Guaviare, Caquetá, Guainía y Vaupés.

Posiciones de expertos y dinámica atmosférica

Rodney Poveda, meteorólogo de turno del Ideam, explicó que las precipitaciones persistirán en los próximos días pero estarán atenuadas por las condiciones habituales de la temporada y la influencia del fenómeno El Niño. Poveda señaló que octubre y noviembre son tradicionalmente los meses con mayor pluviosidad en el norte de Colombia debido al desplazamiento de la Zona de Convergencia Intertropical. Este sistema desciende durante este período, favoreciendo las lluvias tanto en el interior del país como en la costa atlántica.

A pesar de la presencia de nubes, Poveda prevé mañanas sin precipitaciones para los próximos días, seguidas de tardes y noches nubladas con lluvias ligeras a moderadas. Se esperan intervalos de mayor conexión con la temporada seca, lo que comenzará a modificar gradualmente el panorama climático iniciado por los aguaceros de principios de mes. Esta dinámica sugiere que la transición hacia la época seca será progresiva pero marcada por eventos puntuales de alta intensidad.

Consecuencias térmicas y pronóstico para la capital

El tiempo seco dominará el piedemonte de Casanare, el sur de Boyacá, el oriente de Cundinamarca y Putumayo, generando temperaturas máximas preocupantes. Se esperan registros de hasta 36 °C en Yopal y Puerto Carreño, así como 35 °C en Neiva y Cúcuta. Para el viernes 6 de noviembre, se pronostican lluvias fuertes en Antioquia, Chocó, el sur de Córdoba y Bolívar, Santander, y el occidente de Cauca y Nariño, con núcleos intensos en el piedemonte llanero y en Magdalena, Cesar, Norte de Santander, Meta, Guaviare, Caquetá, Vaupés y Amazonas.

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En Bogotá, las temperaturas oscilarán entre 11 y 21 °C durante el resto de la semana, con lluvias programadas para las tardes y noches, concentrándose especialmente en el norte y occidente de la capital. La mayor probabilidad de precipitaciones en la ciudad se da entre este jueves 5 y el viernes 6 de noviembre. En las regiones cálidas, Neiva registrará entre 35 y 36.5 °C, Cúcuta rondará los 36 °C entre el próximo martes y miércoles, Puerto Carreño se mantendrá cerca de los 36 °C, y Yopal alcanzará de 34 a 36 °C entre este jueves y viernes.