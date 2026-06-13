El Niño Guerrero, líder del Tren de Aragua, muere en operativo conjunto entre EE.UU. y Venezuela

El máximo jefe del Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores, fue eliminado en una operación militar coordinada entre Estados Unidos y Venezuela, según anunciaron ambos gobiernos. El líder criminal, que comandó la expansión transnacional de la organización desde una prisión venezolana, fue acusado de terrorismo y narcotráfico por tribunales estadounidenses.

Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como el Niño Guerrero , nació y creció en Maracay, la capital del estado Aragua, en el centronorte de Venezuela . Su trayectoria criminal comenzó a principios de los años 2000, y en 2005 disparó contra un policía que posteriormente falleció.

Fue capturado en 2010 e internado en la prisión de Tocorón, al suroeste de Caracas, por delitos de tráfico de drogas, homicidio y robo. Logró escapar en 2012, reincidió y fue recapturado en 2013, regresando a Tocorón. En 2018 recibió una condena de 17 años por homicidio, narcotráfico, usurpación de identidad y ocultamiento de armas de guerra. Paradójicamente, la cárcel se convirtió en su plataforma de ascenso.

El Tren de Aragua no surgió como una banda de narcotraficantes, sino que se originó hace más de una década en un sindicato que controlaba un tramo en construcción del ferrocarril del estado Aragua, según explica Luis Izquiel, profesor de Criminología de la Universidad Central de Venezuela. Sus miembros extorsionaban a contratistas y vendían puestos de trabajo, ganándose el apodo de 'los del Tren de Aragua'. Varios de ellos terminaron en Tocorón, incluido Guerrero.

A partir de su liderazgo desde la prisión, la organización se fortaleció y expandió. Bajo su mando, el grupo extendió su control hacia una mina ilegal en el estado Bolívar y un corredor de narcotráfico en el norte del país, con destino a Trinidad y Tobago. Luego inició una acelerada internacionalización, siguiendo la ruta migratoria de millones de venezolanos: Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Brasil y Panamá.

El gobierno venezolano anunció en septiembre de 2023 que había tomado el control de Tocorón y 'desmantelado totalmente' al Tren de Aragua, pero la organización continuó operando, ya no necesitaba la cárcel para mandar. Su presencia en Estados Unidos encendió las alarmas; un informe del Departamento de Seguridad Nacional los identificó en 16 estados.

Joe Biden los incluyó en la lista de 'organizaciones criminales transnacionales', y a inicios de 2025, Donald Trump los designó como 'organización terrorista extranjera', equiparándolos con los cárteles mexicanos. En diciembre de 2025, el Niño Guerrero fue acusado por un tribunal federal de Nueva York por conspiración para cometer extorsión, apoyo a actividades terroristas y otros delitos graves. El fiscal federal Jay Clayton los responsabilizó de violencia, extorsión y narcotráfico en América del Norte, América del Sur y Europa.

El Departamento de Estado ofreció una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que condujera a su captura. El viernes, Donald Trump publicó en Truth Social un video que mostraba un proyectil impactando un edificio en llamas, afirmando que bajo sus órdenes el Comando Sur de EE. UU. ejecutó un ataque para eliminar al Niño Guerrero, calificándolo como 'infame líder del Tren de Aragua, una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta'.

Trump aseguró que la operación se coordinó con el gobierno venezolano, aunque sin precisar lugar ni fecha, y declaró que los terroristas ya no tienen refugio seguro. El gobierno venezolano emitió un comunicado reconociendo su participación en una 'operación combinada' con organismos de seguridad de EE. UU. en el sureste del estado Bolívar, donde 'fueron desarticuladas estructuras de delincuencia organizada'.

Según la Agencia Venezolana de Noticias, en los enfrentamientos resultó 'neutralizado Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero', cabecilla de una organización criminal





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