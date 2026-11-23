El Ideam confirma que las precipitaciones de noviembre no compensarán el déficit por El Niño. Pronóstico detallado de lluvias y altas temperaturas para la última semana del mes.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales ( Ideam) ha establecido que las precipitaciones programadas para la última semana de noviembre de 2025 son insuficientes para compensar el marcado déficit hídrico que afecta al país. Este escenario climático se atribuye directamente a la persistencia del fenómeno de El Niño, el cual mantiene los niveles de lluvia por debajo de los valores climatológicos históricos esperados para esta temporada.

La entidad gubernamental emitió este comunicado el lunes 23 de noviembre para alertar a la población sobre las condiciones meteorológicas que se extenderán a lo largo de la semana. Según los datos oficiales, aunque noviembre corresponde a la segunda temporada de lluvias en Colombia, la acumulación de agua no alcanzará los promedios normales debido a la influencia atmosférica del fenómeno climático.

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Pronóstico detallado por regiones del país

El Ideam ha desglosado el comportamiento esperado de la lluvia para cada día de la semana, comenzando por el lunes 23 de noviembre con precipitaciones fuertes al finalizar el día en el suroccidente y el occidente de la región Andina. Estas lluvias afectarán especialmente a los departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó, mientras que Antioquia, el Eje Cafetero y la Amazonia registrarán precipitaciones de intensidad moderada a ligera.

Para el martes 24 de noviembre, el foco de las lluvias más intensas se mantendrá en la región Pacífica y el occidente de los Andes, con énfasis en Nariño, Cauca y Chocó. Adicionalmente, se esperan lluvias moderadas en Antioquia, el Eje Cafetero, Santander, Boyacá y Cundinamarca. El miércoles 25 verá una expansión del área de lluvias fuertes hacia el Pacífico y el occidente andino, con extensión adicional hacia Antioquia y el sur de la región Caribe.

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La situación continúa el jueves 26 de noviembre con lluvias fuertes en la franja del Pacífico, principalmente en Chocó, Cauca y Nariño. Simultáneamente, se incrementarán las precipitaciones en la franja sur de la Amazonia, mientras que sectores como Putumayo, Caquetá, Guaviare y Vaupés también experimentarán lluvias. Antioquia, el Eje Cafetero y otras áreas andinas verán lluvias moderadas.

El viernes 27 de noviembre, el día final de la semana, las lluvias fuertes persistirán en el Pacífico con una amplia zona de precipitaciones frente a la costa y sobre Chocó y la Amazonia. Las lluvias moderadas se extenderán al Caribe occidental y al sur y oriente de la Orinoquia. En contraste, el norte y oriente de la región Caribe, junto con sectores de la Orinoquia, mantendrán condiciones secas. Para San Andrés y Providencia, el Ideam contempla la posibilidad de lluvias localizadas desde el miércoles.

Impacto térmico en las principales ciudades

Además de la distribución de la lluvia, el pronóstico destaca las elevadas temperaturas que afectarán a diversas ciudades del país durante esta semana. Cúcuta, Valledupar y Puerto Carreño podrían registrar máximas entre 34 y 38 °C. En Barranquilla, se esperan temperaturas de entre 35 y 39 °C tanto el miércoles 25 como el viernes.

En la capital, Bogotá, las condiciones serán distintas con mínimas entre 8 y 12 °C y máximas entre 20 y 24 °C. Las mañanas tendrán predominio de tiempo seco, mientras que por la tarde y noche se prevé aumento de nubosidad y algunas lluvias. El Ideam advierte que el período actual podría ser uno de los últimos episodios de lluvia antes del pico de intensidad del fenómeno de El Niño.