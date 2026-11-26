Investigadores confirman que El Niño deteriora la calidad del semen del bocachico, agravando la crisis pesquera del Magdalena, Sinú y Atrato con un impacto del 33 por ciento.

Un grupo de investigadores colombianos ha revelado que el fenómeno climático El Niño, activo entre 2023 y 2024, deterioró significativamente la viabilidad reproductiva del bocachico en un 33 por ciento. Este hallazgo, publicado en una revista científica, advierte sobre una amenaza específica que afecta la supervivencia de esta especie emblemática en las cuencas de los ríos Magdalena, Sinú y Atrato.

Impacto de El Niño en la reproducción del bocachico

La Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia lideró el estudio en el que se analizaron los efectos de las condiciones ambientales extremas sobre la biología reproductiva de Colombia . Los especialistas determinaron que la capacidad de fecundación disminuyó drásticamente durante el periodo cálido, lo que pone en riesgo el ciclo natural de la especie.

Also read Más de $20.000 millones serán destinados al fortalecimiento de la Fuerza Pública en el Magdalena

El bocachico depende de ciclos migratorios precisos para completar su ciclo de vida, un proceso que se ve alterado por la variabilidad climática. La investigación se centró en comprender cómo los eventos de El Niño interfieren con la maduración sexual y la liberación de gametos en el medio acuático.

Disminución histórica de la captura en el río Magdalena

Las capturas de bocachico en el río Magdalena cayeron de 38.000 toneladas anuales en 1978 a solo 6.000 toneladas en 1999, un descenso del 84 por ciento. Actualmente, la extracción oscila entre 3.000 y 7.000 toneladas, evidenciando que las poblaciones no se han recuperado tras décadas de explotación.

Advertisement

Aunque la sobrepesca es reconocida como el factor principal de esta drástica reducción, otros elementos como la desecación de ciénagas, la contaminación y la construcción de represas también interrumpen las dinámicas migratorias naturales de la especie a lo largo de las cuencas hídricas colombianas.

Metodología del estudio sobre calidad espermática

José Gregorio Martínez, ingeniero acuícola con doctorado en Biotecnología, coordinó el análisis de muestras de semen provenientes de 73 individuos. El equipo comparó la calidad espermática durante un momento de influencia activa de El Niño en mayo con otro periodo bajo condiciones climáticas neutrales para establecer diferencias objetivas.

Al ser peces de reproducción externa, la liberación de semen y óvulos al agua permite estudiar directamente la capacidad fecundante. Los datos indican que el estrés ambiental reduce la viabilidad del embrión, comprometiendo el éxito reproductivo y la continuidad de las poblaciones silvestres en las zonas de desove.

Consecuencias para las comunidades ribereñas de Colombia

El bocachico representa un pilar cultural y económico para cientos de pescadores y familias ribereñas en Colombia , inspirando festivales y siendo fuente vital de alimento. La reducción de la reproducción amenaza la sostenibilidad de esta actividad económica y la seguridad alimentaria en regiones clave como el Sinú y el Atrato.