El fenómeno de El Niño impide la segunda temporada de lluvias en Colombia, con precipitaciones por debajo de lo normal en noviembre y altas temperaturas en el Caribe.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, conocido como Ideam, ha anunciado que la segunda temporada de lluvias en Colombia no se ha desarrollado con la intensidad ni la frecuencia necesarias debido a la influencia directa del fenómeno de El Niño. Esta alteración climatológica ha provocado que las precipitaciones se sitúen por debajo de los valores climatológicos habituales registrados para el mes de noviembre, marcando un escenario seco atípico para la región.

Análisis del fenómeno climático actual

La entidad ambiental especifica que los próximos 10 días resultan críticos para determinar el comportamiento definitivo de las lluvias en el país. Aunque durante la última semana del mes podrían presentarse algunas precipitaciones, el Ideam advierte que estas no serían suficientes para alcanzar los acumulados de agua esperados por las agencias meteorológicas. Este periodo seco podría representar las últimas lluvias antes de que el fenómeno de El Niño alcance su pico de intensidad máxima.

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Impacto térmico en las regiones costeras

Las temperaturas máximas previstas indican un calor intenso, especialmente en la región Caribe. Para este fin de semana, Santa Marta alcanzaría los 38 °C, mientras que Riohacha registraría 36 °C. Valledupar experimentaría los picos más altos con 39 °C, seguido por Barranquilla con 35 °C y Montería con 38 °C. Estas cifras reflejan la combinación de la falta de lluvia y la presencia del fenómeno oceánico que estabiliza las altas temperaturas en el norte del país.

Pronóstico detallado para el sábado 21

Para el sábado 21 de noviembre, se prevén lluvias fuertes en áreas específicas como el nororiente de Magdalena, el norte de Cesar, el sur de Bolívar, el suroccidente de Córdoba, y partes de Antioquia, Santander y Boyacosta. También se esperan aguascias en el norte y occidente de Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, occidente de Caquetá y oriente de Amazonas. Las lluvias ligeras a moderadas afectarían al sur de La Guajira, Sucre, Tolima, Huila, Quindío, y diversas zonas de la Orinoquia y Amazonia.

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Condiciones secas en zonas específicas

Por el contrario, habrá predominio de tiempo seco en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como en el norte y centro de La Guajira, el norte de Magdalena, el Atlántico y el sur de Boyacá. Otros sectores con ausencia de lluvias incluyen el oriente de Cundinamarca, el norte de Huila y varias localidades de Arauca, Casanare, Vichada, Guaviare y Caquetá. Esta distribución irregular deja a muchas regiones sin el agua necesaria para reabastecer sus fuentes naturales.

Expectativas para el domingo y próximas acciones

El domingo el escenario se mantiene con lluvias fuertes previstas para el nororiente de Magdalena, norte de Cesar, centro y sur de Bolívar, y partes de Antioquia, Boyacá y Cundinamarca. Asimismo, se esperan aguaceros en Tolima, Caldas, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Amazonas. Las temperaturas máximas para esta jornada serían de 37 °C en Santa Marta, 35 °C en Riohacha y Valledupar, 36 °C en Barranquilla, y 35 °C en Arauca y Puerto Carreño.

Consecuencias a largo plazo

El Ideam insiste en la importancia de seguir de cerca la evolución del fenómeno para mitigar riesgos. La ausencia de lluvias no solo afecta la disponibilidad de agua potable, sino que también incrementa el riesgo de incendios forestales y afecta la producción agrícola en zonas que dependen de la alternancia estacional. Las autoridades locales deberán preparar estrategias de adaptación ante la posibilidad de que los niveles de sequía persistan más allá de noviembre.