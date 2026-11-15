El Niño y tarifas de energía en Colombia: Impacto real en el recibo del hogar

El fenómeno de El Niño presiona los costos de generación eléctrica, pero el aumento no se traslada automáticamente a la factura de los hogares colombianos debido a la estructura de contratos.

El fenómeno meteorológico El Niño representa una amenaza significativa para la estabilidad de la generación de energía eléctrica en Colombia, aunque esto no garantiza un incremento automático en los recibos de luz de los consumidores finales. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos ( NOAA) ha estimado que existe una probabilidad del 61 % de que este fenómeno se extienda hasta mayo de 2027.

El Niño y la Proyección Meteorológica

Los meses más críticos para la temporada, según las estimaciones del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), serán diciembre de 2026 y enero de 2027. Ante este pronóstico, el Gobierno Nacional emitió esta semana un llamado urgente a los hogares y a las empresas para reducir el consumo de agua, energía y gas.

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Es especialmente importante para la ciudadanía minimizar la demanda eléctrica entre las 6:00 de la tarde y las 9:00 de la noche. Mientras las entidades operativas trabajan para garantizar el abastecimiento del servicio, los usuarios preguntan qué sucederá con sus facturas y cuánto afectará este fenómeno climático a sus bolsillos.

Mecanismo De Generación Y Costos Operativos

Para comprender el impacto en los precios, es fundamental diferenciar entre la tarifa y la factura. La tarifa es el precio pagado por cada kilovatio-hora y está compuesta por varios elementos, mientras que la factura refleja ese precio multiplicado por el consumo del usuario, aplicando subsidios o contribuciones según el estrato socioeconómico.

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Colombia genera energía principalmente a través de plantas hidroeléctricas, que representan cerca del 70 % de la demanda en condiciones normales, y plantas térmicas, que utilizan combustibles como gas, carbón y diésel. Estas últimas funcionan como respaldo y generan electricidad a mayores costos debido al precio de los insumos.

Con menos lluvias, los niveles de los embalses caen, lo que reduce la disponibilidad de agua para las hidroeléctricas. El sistema debe entonces recurrir con mayor frecuencia a las plantas térmicas, cuya generación encarece el sistema. Julio César Vera, presidente de Xua Energy, señala que la generación térmica representa actualmente cerca del 39 % de la demanda nacional.

Posiciones De Los Sectores Y Estructura De Precios

La presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgén), Natalia Gutiérrez, explica que la distribución de los costos de las tarifas de energía en 2025 incluye un 36 % para generación, un 6 % para transmisión y un 29 % para distribución. El componente de generación es el que se vería más afectado por el fenómeno.

Gutiérrez aclara que el precio en la bolsa de energía representa alrededor del 20 % de todo el componente de generación, es decir, aproximadamente el 7,2 % de toda la tarifa total. Por ello, un aumento en los precios diarios de la bolsa no se traslada íntegramente al usuario final.

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El operador del sistema, XM, reporta que los embalses están al 78,74 % de su volumen útil, por debajo de la meta de superar el 80 % establecida para el 30 de noviembre. Durante el último fenómeno de El Niño (2023-2024), las plantas térmicas llegaron a generar el 50 % de la energía consumida en el país.

Contratos A Largo Plazo Y Próximos Pasos

La energía se negocia de dos formas: en contratos de mediano y largo plazo con los generadores, o en la bolsa de energía, donde la compra y venta es diaria. La mayoría de los comercializadores adquieren energía en contratos anticipados, lo que amortigua el impacto de las fluctuaciones diarias.

Se estima que cerca del 80 % de la energía se comercializa mediante contratos de largo plazo, según han reportado los gremios del sector. Esta estructura hace que el impacto de los precios diarios en la bolsa no sea tan amplio como ocurriría sin estas contrataciones.

En conclusión, Julio César Vera afirmó que el fenómeno El Niño no implica automáticamente un aumento de las tarifas para los consumidores. La realidad es que la estructura de costos y los contratos vigentes protegen en gran medida el recibo final del hogar, aunque el sistema enfrenta presiones operativas significativas.