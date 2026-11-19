Jorge Enrique Gutiérrez Sampedro asume la intervención de Nueva EPS. Conoce los desafíos financieros, las deudas de 22,5 billones y el cronograma de estabilización del sector.

El Gobierno nacional oficializó la designación del doctor Jorge Enrique Gutiérrez Sampedro como nuevo agente interventor de Nueva EPS. Este nombramiento se confirmó este miércoles durante el cuarto mes de gestión del presidente Abelardo de la Espriella. La resolución fue firmada por la superintendente de Salud, María Andrea Godoy, marcando el segundo relevo en este periodo tras la paso de Roberto Solano.

Trayectoria del nuevo interventor

El doctor Gutiérrez Sampedro cuenta con una amplia experiencia en la administración del sistema de salud colombiano. Ocupó el cargo de director de la Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres) entre febrero de 2021 y octubre de 2022. Posteriormente, se desempeñó como gerente de la EPS Capital Salud entre marzo y septiembre de 2024.

Also read Jorge Enrique Gutiérrez fue designado por Supersalud como nuevo interventor de la Nueva EPS

Antes de asumir la interventoría, fungió como director ejecutivo de Gestarsalud, el gremio de las EPS del régimen contributivo. El Gobierno De la Espriella le entregó la responsabilidad de dirigir a la aseguradora con mayor número de afiliados en el país, que suma 11,5 millones de personas.

Objetivos financieros y operativos

La autoridad de vigilancia no aprobó el plan de trabajo presentado por el interventor saliente, Tercero Solano, tras formular observaciones y exigir ajustes. Por ello, Gutiérrez deberá presentar una nueva estrategia con resultados verificables para la recuperación de la entidad.

Advertisement

En el ámbito financiero, la tarea prioritaria es reconstruir y aprobar los estados financieros y contables de la aseguradora. Se requiere actualizar toda la información económica de la entidad para restablecer la confianza en sus reportes de gestión.

Operativamente, el plan busca reorganizar la red de prestadores y reducir los pendientes en la entrega de medicamentos. El objetivo es garantizar que los afiliados puedan continuar sus tratamientos médicos sin interrupciones, atendiendo las quejas y tutelas acumuladas por la población.

Desafíos financieros de Nueva EPS

Los últimos estados financieros publicados en julio revelan una situación crítica con pérdidas de 4,8 billones de pesos. La aseguradora reporta deudas totales por 22,5 billones, lo que representa un aumento del 265,4 % en apenas un año. Los pasivos pasaron de 5,42 billones en 2022 a 22,55 billones en 2024.

La utilidad bruta disminuyó drásticamente, pasando de 0,58 billones en 2022 a un negativo de 4,23 billones en 2024. El desequilibrio se refleja en que la entidad gasta más de lo que recibe por unidad de pago por capitación (UPC). Esta cifra es el dinero que el Estado entrega mensualmente para la atención de cada afiliado.

La entidad enfrenta cuentas por cobrar de 9,51 billones, donde predomina la deuda con el Estado y Adres. Entre las obligaciones pendientes figura un monto de 5,49 billones asociado a los llamados Deudores del Sistema, lo que limita la disponibilidad de activos para pagar a clínicas y hospitales.

Advertisement

Cronograma de transición y intervención

Desde abril de 2024, bajo orden del entonces presidente Gustavo Petro, la aseguradora permanece bajo intervención. En abril del año pasado, el Ministerio de Salud amplió esta medida por otros 12 meses, por lo que la entidad seguirá intervenida hasta abril de 2027.

El nuevo interventor dispone de cinco días hábiles desde la notificación para aceptar la designación y posesionarse en el cargo. La aceptación es obligatoria por disposición de la resolución oficial que rige este proceso administrativo.

El interventor saliente debe realizar el empalme dentro de los tres días siguientes a la notificación de la decisión. Durante este periodo, Gutiérrez Sampedro recibirá los activos, libros de contabilidad y registros que estén en poder de su predecesor.

Se exige una rendición de cuentas detallada ante la Supersalud sobre el estado del proceso de intervención. El informe debe especificar las acciones realizadas y el estado actual de la gestión. La colaboración en la transferencia de asuntos continuará hasta que el nuevo interventor tome el control completo.