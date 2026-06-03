El Nuevo Liberalismo se declara neutral en las elecciones de Colombia

El partido Nuevo Liberalismo ha tomado una decisión que marcará su postura institucional de cara a las elecciones del 21 de junio, donde no respaldará a ninguno de los dos candidatos que disputarán la Presidencia de Colombia.

El partido Nuevo Liberalismo ha tomado una decisión que marcará su postura institucional de cara a las elecciones del 21 de junio, donde no respaldará a ninguno de los dos candidatos que disputarán la Presidencia de Colombia.

La colectividad que lidera el excandidato Juan Manuel Galán ha hecho pública su determinación mediante un comunicado oficial, en el que dejó en claro que su nombre, sus símbolos y su imagen no estarán vinculados a ninguna de las dos campañas que competirán en la recta final del proceso electoral. La decisión no surgió de manera improvisada, sino que fue el resultado de una reunión virtual en la que participaron congresistas y directores regionales del partido, quienes coincidieron en que la postura más coherente con su historia y sus principios era mantenerse al margen tanto de la propuesta de la extrema derecha como de la extrema izquierda.

El partido señaló que no ha otorgado respaldo institucional a ninguna campaña, candidatura, organización o actividad de carácter proselitista en el marco del actual proceso político y electoral. En ese sentido, el partido reafirmó su compromiso con la defensa de la Constitución de 1991 y respetó la libertad de conciencia de sus dirigentes, militantes y simpatizantes. La decisión del Nuevo Liberalismo no sorprende si se tienen en cuenta los antecedentes de la contienda.

Durante la campaña de primera vuelta, Juan Manuel Galán mantuvo una confrontación sostenida con Abelardo de la Espriella, el candidato de Firme por la Patria que se impuso en el primer corte electoral. Las críticas de Galán apuntaron principalmente al pasado profesional del candidato, cuestionando su defensa de personas vinculadas al narcotráfico. Esa tensión acumulada hace aún más difícil un acercamiento entre ambas orillas. Frente a Iván Cepeda, la distancia ideológica también resultó determinante.

Para el Nuevo Liberalismo, avalar una opción de extrema izquierda representaría una contradicción con su tradición liberal y democrática, valores que el partido se ha encargado de reivindicar en cada pronunciamiento público. Aunque la postura institucional es de neutralidad, el partido fue enfático en que no impondrá restricciones a sus integrantes a la hora de ejercer su derecho al voto.

La colectividad reconoció y respetó la libertad de conciencia de sus dirigentes, militantes, simpatizantes y ciudadanos elegidos por el partido, quienes podrán respaldar las opciones democráticas que consideren más convenientes, según sus convicciones y criterio personal. Lo que sí quedó vedado expresamente fue el uso del nombre, el logotipo, los símbolos, la imagen corporativa, las redes sociales oficiales y demás elementos de identidad visual del partido en eventos, piezas publicitarias o actividades electorales que no cuenten con la autorización previa del Consejo Nacional del Partido.

Esta advertencia busca evitar que algún sector del movimiento sea utilizado para avalar públicamente a alguno de los dos candidatos sin la autorización de la dirección. El Nuevo Liberalismo cerró su pronunciamiento ratificando su compromiso con la defensa de la Constitución de 1991, la lucha contra el crimen y la protección de los derechos de todos los colombianos, y resumió su filosofía con una frase que aspira a convertirse en su sello de cara al futuro político del país





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