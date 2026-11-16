El orden como motor del desarrollo: lecciones de Chile y Singapur para Colombia

Colombia y Chile comparten raíces pero divergen en economía. El orden cultural y la disciplina son clave. Descubra cómo la gestión pública y la conducta ciudadana definen el futuro sostenible de Medellín y el país. Análisis sobre el impacto del desorden sistémico.

La comparación económica entre Chile y Colombia trasciende las cifras del PIB para exponer una divergencia estructural fundamental en la conducta ciudadana y la gestión institucional. Mientras que Santiago ha logrado consolidar un modelo de comercio minorista eficiente y ordenado, Bogotá y otras ciudades colombianas mantienen prácticas informales que limitan su potencial de crecimiento sostenible. Esta brecha histórica no es accidental, sino el resultado de décadas de hábitos culturales y deficiencias en la aplicación del orden normativo.

Diferencias Culturales en el Comercio Minorista

El autor de este análisis, un ingeniero civil con maestrías en Finanzas de la Universidad EAFIT y Administración de City, University of London, utiliza su experiencia lunar de miel en Santiago como punto de partida para cuestionar la naturaleza del progreso económico. Al caminar por el centro de la capital chilena, notó puestos de venta callejera que se asemejaban más a supermercados organizados que a las improvisadas carpas típicas de Colombia. Estos locales eran atendidos meticulosamente por emprendedores colombianos y venezolanos, demostrando que la capacidad organizativa existe en la mano de obra, pero varía enormemente en el entorno institucional.

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Chile es un país de tenderos, una tradición que ha generado gigantes multinacionales como Falabella, Cencosud (Jumbo), Sodimac (Homecenter) y Ripley. Dos de estas corporaciones se ubitan entre los cien retailers más grandes del mundo, consolidando un ecosistema comercial basado en la disciplina y el orden. El oficio de tendero implica antes que nada la capacidad de ordenar: cada producto en su estante y cada peso en su caja. Este hábito de organización precede y facilita la acumulación de riqueza, transformando la pequeña tienda en un motor de modernidad económica.

El Impacto Económico de la Disciplina Sistémica

Hace cuarenta años, la economía de Colombia y Chile tenía niveles de riqueza comparables, pero la situación actual invierte esta paridad, con Chile duplicando casi el producto interno bruto per cápita de su vecino del norte. Aunque la disciplina no es el único factor determinante, juega un papel significativo en la capacidad de una nación para generar valor agregado sostenible. Los colombianos son reconocidos mundialmente como una de las poblaciones más trabajadoras, pero no destacan por su nivel de organización estructural, lo que genera ineficiencias costosas en la vida diaria.

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Ejemplos cotidianos ilustran esta desconexión entre el esfuerzo laboral y la gestión ordenada. En los supermercados, es común ver a los consumidores dejar productos no deseados en los pasillos o colocarlos en lugares inadecuados, como la nevera de las gaseosas. En los gimnasios, las mancuernas suelen estar regadas por el piso en lugar de regresar a su estante original. Estas acciones no indican necesariamente deshonestidad, sino un equilibrio perverso donde la falta de orden individual se normaliza porque se asume que nadie más lo hará correctamente.

La Gestión Normativa y la Percepción Internacional

La falta de autodisciplina social ha obligado al Estado colombiano a intentar imponer el orden a través de la excesiva burocracia normativa, un enfoque que a menudo resulta contraproducente. En el año 2025, Colombia expidió 1.321 normas, equivalente a cuatro nuevas regulaciones diarias, acumulando 2.020 leyes desde el año 2000. Esta avalancha legislativa complica y enreda aún más la vida económica, cambiando el lema histórico del escudo nacional de Libertad y Orden por una realidad de poca libertad y mucho desorden administrativo.

En contraste, figuras como Lee Kuan Yew, el fundador de Singapur, entendieron que la imagen de orden era una herramienta estratégica para atraer inversión. En sus memorias, Kuan Yew describió cómo un recorrido impecable desde el aeropuerto hasta su oficina, con árboles podados y calles limpias, enviaba un mensaje poderoso de competencia, disciplina y confiabilidad a los inversionistas extranjeros. Este enfoque demostró que cuidar que las cosas funcionen, incluso en pequeña escala, es fundamental para construir la confianza necesaria para el desarrollo macroeconómico.

Hacia un Medellín Global y Sostenible

Medellín y Colombia no están condenados a repetir los errores del desorden, como lo prueba el Metro de Medellín, que lleva treinta años demostrando que la conducta se puede moldear. En una ciudad donde los gimnasios pueden ser desorganizados, nadie raya los vagones del metro, lo que evidencia que una sociedad puede decidir ordenarse si existen incentivos claros y comportamientos modelo. Experiencias exitosas en Singapur y Chile confirman que no existen barreras genéticas que impidan la adopción de la disciplina.

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El primer paso para la consolidación de Medellín como destino global sostenible es reconocer que el problema del desorden es responsabilidad compartida y no solo una falla del Estado. Es necesario dejar de culpar a las instituciones por un desorden que comienza en la conducta individual cotidiana. El orden no debe verse como un lujo que trae el desarrollo, sino como la puerta de entrada obligatoria hacia él. Colombia no será desarrollada cuando sea ordenada; seremos desarrollados cuando finalmente demos el primer paso hacia la organización, empezando por devolver el yogurt a su nevera en el supermercado.