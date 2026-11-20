Conoce los horarios, pagos y requisitos para cobrar tu premio del Paisita Noche o Paisita 2. Información oficial de la Lotería de Medellín para el sábado 21 de noviembre 2026.

El sorteo del sábado 21 de noviembre de 2026 de El Paisita Día se consolidó como el favorito para los almuerzos, mientras que El Paisita Noche, también conocido como El Paisita 2, se ha transformado en el ritual de cierre de jornada para miles de colombianos.

Este chance, vigilado estrictamente por la Lotería de Medellín, se destaca por su dinamismo y por una característica única: la elección de un animal que acompaña al número ganador, diferenciándolo de otras loterías tradicionales en el país.

Also read Resultados La Caribeña Día 19 Noviembre 2026: Gana 9484

Horarios oficiales y transmisión del sorteo nocturno

El Paisita Noche ajusta sus horarios específicamente para acompañar el horario estelar de la televisión regional y nacional, asegurando una alta participación del público.

De lunes a sábado, el sorteo se realiza puntualmente a las 6:00 p.m., mientras que los domingos y días festivos se celebra a las 8:00 p.m. Esta diferenciación permite que los apostadores sigan el evento sin interrupciones.

Los resultados se transmiten en vivo por el canal Teleantioquia, permitiendo a los apostadores verificar sus tiquetes en tiempo real. La transparencia en la transmisión es clave para mantener la confianza de los jugadores en el mecanismo del sorteo.

Advertisement

Estructura de premios y el plus del animal de la suerte

El Paisita Noche ofrece múltiples formas de ganar, adaptándose a todos los presupuestos disponibles en el mercado actual de los juegos de azar.

Las 4 cifras, conocidas como Súper Pleno, pagan $4.500 por cada peso apostado. El Animal de la Suerte, como el Delfín, el Conejo o el Zorro, incrementa significativamente el premio en modalidades especiales como el Suertudo cuando se acierta junto con las cifras.

La Quinta Cifra se extrae como una quinta balota adicional, permitiendo acceder a premios adicionales por combinaciones de tres y cuatro cifras, lo que expande las posibilidades de éxito para los jugadores.

Tabla detallada de pagos por aciertos de Paisita 2

El chance premia diferentes niveles de aciertos según la cantidad de cifras acertadas en el número ganador oficial del sorteo.

Si logra las cuatro cifras en el orden exacto, obtiene el Súper Pleno, que paga $4.500 por cada peso apostado. Si acierta las cuatro cifras en cualquier orden, recibe el premio de Súper Combinado, con un pago de $308 por cada peso apostado.

Quienes acierten tres cifras en el orden exacto ganan el Pleno, con un premio de $400 por cada peso apostado, mientras que el combinado de tres cifras entrega $83 por cada peso apostado.

Existen premios para aciertos parciales: acertar dos cifras, llamado Pata, paga $50 por cada peso apostado, y acertar una cifra, llamada Uña, otorga $5 por cada peso apostado, brindando más oportunidades de ganar incluso con apuestas mínimas.

Advertisement

Procedimientos para cobrar premios en la red autorizada

Para premios menores a 48 UVT ($2.259.120), puede cobrar directamente en los puntos de red autorizados, como Paga Todo o Puntos de Suerte en Santander, presentando su tiquete original y cédula.

Si el premio supera dicho monto, se aplicará automáticamente el 20% de retención en la fuente por ganancia ocasional, un requisito fiscal obligatorio establecido por la ley colombiana.

Premios inferiores a $500.000 COP se pueden cobrar en cualquier punto de venta autorizado o caja de la red operadora. Premios iguales o superiores a $500.000 COP exigen acudir a las oficinas o puntos habilitados como cajas principales y diligenciar el formato de identificación del ganador.

Requisitos bancarios y documentación para grandes premios

Si el premio supera 182 UVT, la normatividad exige adicionalmente presentar una certificación bancaria vigente, expedida con máximo 30 días de anterioridad, a nombre de la persona que ganó.

En este caso, el pago se realiza por transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles, asegurando la seguridad de la transacción.

Sin importar el valor, el tiquete original debe estar en perfecto estado, sin enmendaduras, tachaduras, roturas ni estar mojado o borroso. El código de barras o pin de seguridad debe ser completamente legible.

El documento de identidad debe ser original, ya sea cédula de ciudadanía o de extranjería, no se aceptan fotocopias. El tiquete debe ser cobrado por un mayor de edad, siendo indispensable para poder reclamar cualquier premio de juegos de suerte y azar cumplir con este requisito legal estricto.