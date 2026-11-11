El Paisita Día: Sorteo diario que conquista a Colombia

El Paisita Día, el sorteo diario de la Lotería de Medellín, sigue atrayendo a jugadores de todo el país con premios por combinaciones de 4 a 1 cifra y la modalidad La Quinta.

El Paisita Día, oficialmente llamado El Paisita 1, ha consolidado su posición como uno de los sorteos más populares de Colombia. Conocido por los aficionados a la lotería en Antioquia y el Eje Cafetero, el concurso se lleva a cabo diariamente a través de la Lotería de Medellín, ofreciendo premios atractivos por acertar combinaciones de hasta cuatro cifras.

Funcionamiento y logística del sorteo

El sorteo se realiza a la 1:00 p.m. de lunes a sábado y a las 2:00 p.m. los domingos y festivos. Los jugadores deben presentar un coleto marcado con el código de barras legible y su documento de identidad original para hacer la apuesta. Los cupones permiten elegir hasta cuatro cifras, con opción de apuestas combinadas y de la modalidad La Quinta, que añade una cifra extra y modifica la estructura de los premios.

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Para ganar el premio mayor, los cuatro números seleccionados deben coincidir en el orden exacto con el resultado oficial. Asimismo, existen apuestas de menor riesgo como la pata (dos cifras), la plena (tres cifras) y la hancha (una cifra). Cada modalidad asigna un pago por peso apostado que varía de 5 a 4.500 pesos, según la cantidad revelada y el nivel de coincidencia.

Requisitos de cobro según el valor del premio

El proceso de cobro exige, ante todo, el formulario original sin tachaduras ni enmendaduras y un documento de identidad válido. Para premios minúsculos (menos de 48 UVT), se requiere únicamente el billete ganador y la identificación. Los premios moderados (entre 48 y 181 UVT) demandan un formulario de identificación del ganador, mientras que los grandes (superiores a 182 UVT) solicitan formatos especiales y, generalmente, una certificación bancaria reciente que permita la transferencia electrónica.

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Los premios superiores a 48 UVT también están sujetos a una retención del 20 % por ganancia ocasional, de acuerdo con la normativa fiscal colombiana.

Impacto en la comunidad y proyección futura

El Paisita Día ha fortalecido la identidad cultural de Antioquia y el Eje Cafetero, convirtiéndose en un punto de encuentro para los apostadores que buscan entretenimiento y la posibilidad de mejorar su situación económica. La Lotería de Medellín continúa promocionando el sorteo a través de campañas locales, reforzando la confianza en la seguridad y transparencia del juego. Con un ticket diario y un rango amplio de premios, el portal de la lotería pospone su visión de expansión a nuevas modalidades, al tiempo que mantiene el complemento de la modalidad La Quinta como una opció estratégica para aumentar la participación ciudadana.