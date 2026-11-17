Descubre todo sobre El Paisita Noche o Paisita 2: horarios de transmisión en Teleantioquia, estructura de premios, el rol del animal de la suerte y requisitos detallados para cobrar ganancias.

En el contexto del entretenimiento y la lotería en Colombia, El Paisita se ha consolidado como uno de los juegos de suerte y azar más populares y esperados por la población.

Mientras que la edición diurna, conocida simplemente como El Paisita Día, sigue siendo una opción favorita para los almuerzos, la variante nocturna, formalmente denominada El Paisita Noche o El Paisita 2, ha logrado convertirse en un ritual social ineludible para cerrar la jornada laboral y familiar de miles de colombianos. Este sorteo, que cuenta con la vigilancia y regulación estricta de la Lotería de Medellín, se distingue notablemente por su dinamismo y por una característica única que lo diferencia de otros chances disponibles en el mercado: la incorporación de un animal que acompaña al número ganador, añadiendo una capa extra de emoción y complejidad a las apuestas.

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Horarios y transmisión en vivo de El Paisita Noche

La reciente edición del martes 17 de noviembre de 2026 mantiene la expectativa del público, quien revisa ansiosamente el número ganador y el animal de la suerte asociado a este sorteo específico. Una de las principales ventajas de El Paisita Noche radica en su adaptación horaria a las rutinas de los apostadores. A diferencia del sorteo de la tarde, esta modalidad ajusta sus horarios para alinearse con el horario estelar de la televisión regional y nacional.

Para los días de lunes a sábado, el sorteo se transmite a las seis de la tarde, mientras que los domingos y días festivos se realiza a las ocho de la noche, permitiendo una mayor comodidad para los participantes. Los resultados se transmiten en vivo por el canal Teleantioquia, lo que garantiza la transparencia y permite a los apostadores verificar sus tiquetes en tiempo real sin necesidad de esperar comunicados posteriores.

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Además, El Paisita Noche ofrece múltiples formas de ganar, adaptándose a distintos presupuestos. La opción de las cuatro cifras, conocida como Súper Pleno, paga hasta cuatro mil quinientos pesos por cada peso apostado, ofreciendo retornos significativos. Los jugadores también pueden combinar su número con figuras animales como el Delfín, el Conejo o el Zorro, y acertar el animal junto con las cifras puede incrementar considerablemente el premio en modalidades especiales como el Suertudo.

Estructura de premios y modalidades de apuesta

Asimismo, se extrae una quinta balota que permite acceder a premios adicionales por combinaciones de tres y cuatro cifras, ampliando las posibilidades de éxito. El plan de premios del Paisita 2 está estructurado para recompensar diferentes niveles de acierto. Lograr las cuatro cifras en el orden exacto otorga el Súper Pleno, mientras que acertar las cuatro cifras en cualquier orden otorga el Súper Combinado.

También existen premios para aciertos parciales, como el Pleno con tres cifras en orden exacto o el combinado de tres, así como premios por acertar dos cifras (Pata) o una sola cifra (Uña), lo que brinda múltiples oportunidades de ganar incluso con apuestas modestas. En cuanto al cobro de los premios, la normativa establece procedimientos claros según el monto.

Procedimientos de cobro y requisitos de identidad

Para premios menores a 48 UVT, el cobro puede realizarse en puntos de red autorizados presentando el tiquete original y la cédula. Si el premio supera este monto, se aplica una retención en la fuente del veinte por ciento por ganancia ocasional. Para montos iguales o superiores a 500.000 pesos, es necesario acudir a oficinas principales y diligenciar formatos de identificación.

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Premios superiores a 182 UVT exigen certificación bancaria vigente y el pago se realiza por transferencia bancaria en aproximadamente ocho días hábiles. Sin importar el valor, los requisitos obligatorios incluyen presentar el tiquete en perfecto estado, el código de barras legible, el documento de identidad original y la condición de ser mayor de edad, asegurando así la legalidad y seguridad de la transacción para todos los participantes.