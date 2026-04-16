El Paisita Noche: El Ritual Vespertino que Conquista a Colombia con Números y Animales de la Fortuna

Descubre El Paisita Noche, el popular sorteo colombiano que combina números y animales para ofrecer premios emocionantes a sus apostadores. Conoce sus horarios, modalidades de juego y cómo reclamar tus ganancias.

Si El Paisita Día se ha consolidado como el predilecto para las comidas del mediodía, su contraparte vespertina, El Paisita Noche , también conocido afectuosamente como Paisita 2, se ha erigido en un ritual indispensable para el cierre de jornada de incontables colombianos.

Este sorteo, bajo la atenta supervisión de la Lotería de Medellín, se distingue no solo por su ritmo ágil, sino también por una peculiaridad que lo diferencia notablemente de otros juegos de azar: la inclusión de un animal asociado al número ganador. Esta característica añade una capa adicional de emoción y estrategia para los participantes, quienes a menudo buscan combinar la fortuna de las cifras con la mística de las representaciones animales. En contraposición a su homólogo diurno, El Paisita Noche ha sincronizado sus horarios para encajar perfectamente en la franja horaria estelar de la programación televisiva, tanto a nivel regional como nacional. Específicamente, el sorteo se lleva a cabo de lunes a domingo a las 6:00 p.m., y la transmisión en vivo se realiza a través del canal Teleantioquia. Esta difusión en tiempo real permite a los apostadores seguir de cerca el desarrollo del sorteo y verificar sus tiquetes instantáneamente, aumentando la inmediatez y el suspense de la experiencia. El Paisita Noche despliega un abanico de posibilidades para hacerse con premios, diseñadas para acomodarse a diversos presupuestos y preferencias. La modalidad de las 4 cifras, conocida como Súper Pleno, ofrece una gratificación sustanciosa de $4.500 por cada peso apostado. Sin embargo, el verdadero encanto para muchos reside en la opción del Animal de la Suerte. Los apostadores con frecuencia combinan sus números predilectos con figuras animales simbólicas como el Delfín, el Conejo o el Zorro. Acertar no solo la combinación numérica correcta sino también el animal asociado puede multiplicar de manera exponencial las ganancias, especialmente en modalidades especiales como el “Suertudo”. Adicionalmente, se extrae una quinta balota, la cual al igual que en la versión diurna, habilita el acceso a premios adicionales para aquellos que acierten combinaciones de tres y cuatro cifras. Para aquellos afortunados cuyas combinaciones resultaron ganadoras en los sorteos recientes, es importante recordar los procedimientos de cobro. Para premios cuyo valor sea inferior a 48 Unidades de Valor Tributario (UVT), equivalentes a $2.259.120, el cobro puede realizarse directamente en los puntos de red autorizados, como Paga Todo o Puntos de Suerte en Santander, presentando el tiquete original y la cédula de ciudadanía. En casos donde el premio supere este umbral, se aplicará una retención en la fuente del 20% por concepto de ganancia ocasional, según lo estipula la normativa vigente





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