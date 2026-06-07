El papa convoca a cientos de miles de personas en Madrid para la procesión del Corpus Christi

El sumo pontífice ha convocado a cientos de miles de personas en la capital española para atender su eucaristía y procesión del Corpus Christi. La celebración comenzó con una multitudinaria misa papal en la Plaza de Cibeles, donde el papa procesionó con el Santísimo por una engalanada calle de Alcalá.

El sumo pontífice convocó por segundo día a cientos de miles de personas en la capital española para atender su eucaristía y procesión del Corpus Christi .

La celebración comenzó con una multitudinaria misa papal en la Plaza de Cibeles, donde el papa procesionó con el Santísimo por una engalanada calle de Alcalá, convertida en una gran alfombra floral con más de 30.000 claveles gracias al trabajo de la Asociación de Alfombristas do Corpus Christi de Ponteareas (Pontevedra). La Sagrada Forma y las Llaves de San Pedro fueron llevados en un trono dorado, mientras que el pontífice se movía por la calle bajo un sol abrasador que calentó a más de 1,2 millones de personas congregadas al aire libre.

Para protegerse del sol, muchos asistentes utilizaron parasoles, e incluso cartones de cajas para abanicarse. Tras la celebración del rito de la comunión, el papa colocó la hostia consagrada en la custodia y la puso en el centro del altar. La custodia es una pieza que fue elaborada en 1943 por plata dorada, esmaltes, amatista y diamantes, y está vinculada a la historia de Madrid.

Terminado el recorrido y una vez de vuelta en el altar, el pontífice puso de nuevo incienso en el Santísimo Sacramento. Este fue el primer papa que ha viajado a Madrid desde que lo hiciera hace quince años Benedicto XVII. El recorrido por la ciudad de Madrid fue de más de 500 metros, y la Asociación de Alfombristas do Corpus Christi de Ponteareas (Pontevedra) trabajó más de 500 metros para engalanar la céntrica arteria madrileña





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