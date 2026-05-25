El papa Francisco llama a la acción para proteger la dignidad humana en la era de la IA

El sumo pontífice ha lanzado un llamado a la acción para proteger la dignidad humana en la era de la inteligencia artificial. El documento de 110 páginas destaca la importancia de garantizar reglas justas y mecanismos de protección eficaces para que las comunidades locales puedan tomar decisiones que incidan en la vida de las personas.

El papa Francisco ha lanzado un llamado a la acción para proteger la dignidad humana en la era de la inteligencia artificial. En un documento de 110 páginas, el sumo pontífice sostuvo que las innovaciones tecnológicas pueden aumentar la participación y la justicia, o ampliar las desigualdades, el control y la exclusión.

Alertó del peligro de que la tecnología se utilice para la manipulación de la información o la violación de la privacidad, y pidió límites de edad y mayor responsabilidad de los proveedores para prevenir el acoso, el ciberacoso y las presiones para compartir imágenes íntimas o datos sensibles. Además, advirtió de que los enfoques actuales de la tecnología pueden desespecializar a los trabajadores, someterlos a una vigilancia automatizada y relegarlos a tareas rígidas y repetitivas.

El papa Francisco pidió medidas verificables de protección del empleo, de recualificación y de participación de los trabajadores para mitigar estos efectos. El documento destaca la importancia de garantizar reglas justas y mecanismos de protección eficaces para que las comunidades locales, los cuerpos intermedios, las escuelas y las universidades puedan tomar decisiones que incidan en la vida de las personas, como el trabajo, el acceso a los servicios y la gestión de los datos y ambientes digitales





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